После травмы учил все с нуля: как Александру из Винницкой области помогает новая инклюзивная площадка

Александр Вовк из Винницкой области — человек, который не привык останавливаться перед трудностями. В 13 лет его жизнь изменилась — после падения с дерева, в результате которого он получил травму позвоночника.

С тех пор он передвигается с помощью кресла колесного. Но вместо того, чтобы позволить этому событию определить свое будущее, Александр выбрал путь силы духа, саморазвития и действия.

Он нашел себя в спорте, учебе и общественной деятельности. Каждый шаг на этом пути открывал перед ним новые горизонты и доказывал: ни одно препятствие не является непреодолимым.

Сейчас смотрят

— Я начал заниматься спортом после травмы, когда понял, что просто сидеть дома — не вариант, — вспоминает Александр.

Реабилитационные центры стали для него не только местом физического восстановления, но и источником вдохновения и новых навыков.

Один из таких — центр комплексной реабилитации Поділля в Виннице, где при поддержке ПРООН и финансирования правительства Японии обустроили инклюзивную спортивную площадку, доступную для пользователей кресла колесного.

Он побывал во многих реабилитационных центрах по всей Украине — в Ровном, Луцке, Черкассах, Виннице — и везде видел разный подход.

— В каждом центре — что-то свое. Где-то акцент на массаж, где-то больше на тренажеры, а где-то — просто общение. Но лучше всего, когда дают самому попробовать новые движения, передвижения, учиться что-то делать без постоянной подсказки и давления, — рассказывает Александр.

В центре Поділля есть две площадки — одна предназначена для тренировок по мобильности, другая — для занятий спортом. Александр проходил занятия на обеих.

— Мне сразу дали тест — поставили фишки, и я должен был объехать их на кресле колесном. Это было и на скорость, и на технику, — вспоминает он.

Благодаря регулярным упражнениям он улучшил координацию и увереннее начал ориентироваться в различных условиях — в частности при спусках со склонов или преодолении бордюров.

Его опыт — это пример упорной работы над собой и умелого приспособления к окружающей среде. Даже, казалось бы, простые упражнения — подъем на турник, балансировка, маневрирование — требуют тщательной подготовки, системного подхода и доступной инфраструктуры.

Больше всего усилий Александру пришлось приложить, чтобы научиться преодолевать лестницу. На это ушло два года регулярных тренировок.

Он упражнялся с инструкторами, друзьями, пробовал самостоятельно — постепенно приобретал уверенность и навыки. Этот опыт сформировал и его отношение к пространству вокруг.

— Когда человек занимается спортом — для него все приспособлено: ровные поверхности, удобный доступ. А в реальной жизни все иначе: бывает и пандусов нет, и бордюры высокие — если ты не готов, не пройдешь, — отметил он.

Александр регулярно занимается пауэрлифтингом: жим штанги, упражнения на турниках, работа с собственным весом — все это стало привычной частью его распорядка.

— Полтора часа тренировок — это нормально. Я иногда сам замечаю, что уже лучше, чем раньше, — говорит он.

Результаты, по его словам, неплохие. Но главное для него — держать ритм и не останавливаться.

Новая спортивная площадка возле центра Поділля, обустроенная при поддержке ПРООН и правительства Японии, стала для него дополнительным ресурсом.

Пространство обустроено так, чтобы им могли пользоваться люди с разными физическими возможностями. Александр также присоединился к созданию: помогал выбрать удобную высоту турников.

— Попросили меня подъехать и посмотреть, нормально ли. Я сказал: лучше сделать на разных уровнях — кому-то будет удобно ниже, кому-то выше. Чтобы каждый мог попробовать себя на всех спортивных снарядах, — вспоминает он.

В центре он не только тренируется, но и делится опытом. Объясняет, как удерживать равновесие, как преодолевать бордюры или небольшие перепады высоты.

— Я уже учу других как двигаться или контролировать кресло, потому что сам через это прошел, — говорит он.

Иногда трудности появляются там, где их совсем не ожидаешь: что-то не работает или идет не по плану — и приходится искать другое решение.

Но Александр относится к этому с пониманием: если не получается быстро — значит, будет медленно; не удалось с первого раза — попробует еще.

Главное — двигаться дальше, даже если маршрут немного меняется. Потому что движение — это не только о физической силе. Это о выборе — ежедневно делать шаг навстречу себе и тем, кто рядом.

Восстановление — это не только о физическом состоянии, но и об информации, которая открывает новые пути. Программа развития ООН в Украине в рамках проекта Противоминная деятельность в Украине при финансовой поддержке правительств Испании и Республики Корея подготовила короткий гайд, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в возможностях.

Он объясняет, как бесплатно получить реабилитационные услуги и вспомогательные средства через государственные программы — ознакомьтесь с ним по ссылке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.