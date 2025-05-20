Более 100 койко-мест для раненых военных: в Киевской области открыт новый реабилитационный центр Recovery

Национальная сеть реабилитационных центров Recovery, основанная Виктором и Еленой Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны Украины, расширяется крупнейшим центром.

Открытие нового центра Recovery

Новый центр открылся на базе одного из ключевых медицинских учреждений Министерства обороны Украины, где после масштабной реконструкции пяти этажей создано инновационное и полностью инклюзивное пространство для реабилитации раненых военнослужащих — на 104 койко-места.

Это уже 18-й инновационный центр национальной сети Recovery. Ежегодно он будет предоставлять бесплатные услуги по физической реабилитации более 2 тыс. военнослужащих, получивших ранения в результате российской агрессии в Украине.

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Проект Recovery — пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают инновационные реабилитационные центры на базе государственных или муниципальных медицинских учреждений.

На сегодня 15 центров расположены на основе гражданских учреждений, а три — на базе учреждений силовых ведомств: Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы и только что открытый при Министерстве обороны Украины.

За счет проекта Recovery проведен капитальный ремонт и открыт инновационный, безбарьерный и просторный пятиэтажный центр.

Он отвечает всем требованиям инклюзивности: широкие двери, отсутствие порогов, специализированное противоскользящее покрытие пола, поручни в коридорах, удобные санитарные узлы для лиц на креслах колесных.

— Сегодня мы открываем 18-й центр Recovery. Это не просто очередной центр, а самый большой наш флагман. Самый большой не только в системе Recovery, но и стопроцентно во всей Украине. Самый современный. В центре пять этажей, 104 кровати, полностью инклюзивное пространство и лучшее оснащение — все сделано с мыслью о наших защитниках. Они заслуживают самого лучшего. Для нас с моей женой Еленой — это способ поддержать тех, кто защищает Украину. Мы очень счастливы, что сегодня этот центр заработал, — отметил бизнесмен и основатель проекта Recovery Виктор Пинчук.

Как обустроен новый центр Recovery

Первые два этажа инновационного центра сети Recovery занимает лечебно-реабилитационная зона.

Перечень инновационных тренажеров и аппаратов в новом центре покрывает весь спектр функциональных нарушений, среди которых полученные в результате огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.

Кабинеты физической реабилитации и эрготерапии оснащены оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом.

На первом этаже расположены кабинеты физиотерапии, механотерапии и массажа, а также посты медсестры, помещения для персонала, комнаты для хранения инвентаря и инклюзивные санитарные узлы.

На втором этаже функционируют залы физической терапии, кабинеты эрготерапии, индивидуальных занятий, лазерной и ударно-волновой терапии, психологической помощи, терапии речи и речи, другие функциональные помещения.

Три верхних этажа занимает палатный стационар на 104 койко-места, размещенные в 33 палатах — одноместных, двухместных и четырехместных.

Все палаты оборудованы функциональными кроватями с электроприводами, удобной мебелью и инклюзивными санузлами с душем — с достаточным пространством для лиц на креслах колесных. Для постоянного медицинского сопровождения предусмотрены три круглосуточных поста медсестер.

Кроме палат, на верхних этажах есть кабинеты групповой терапии, манипуляционные, комнаты для персонала, коммутационные помещения, учебное пространство для мультидисциплинарных команд и необходимые бытовые зоны.

Как украинские военные будут восстанавливаться в центре Recovery

Восстанавливать военных после ранений в новом центре сети Recovery будут мультидисциплинарные реабилитационные команды. Они состоят из врачей физической реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, массажистов, терапевтов языка и речи, а также психолога.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и квалификации специалисты оказывают качественную, доступную и доказательную реабилитационную помощь.

— В центре мы придерживаемся пациентоцентричного подхода: для каждого военного составляем индивидуальный план реабилитации с четко определенными промежуточными и финальными целями на конкретном этапе лечения. Все зависит от динамики восстановления, потребностей пациента и его планов, целей, физических возможностей. Если возвращение в армию — мы также учитываем его военную специализацию и дальнейшее направление службы, — сказал начальник отделения медицинской реабилитации патологии опорно-двигательного аппарата воинской части (центра Recovery) Вячеслав Черненко.

Во время открытия центра командование Медицинских сил ВСУ отметило основателя проекта Recovery Виктора Пинчука и руководительницу проекта Светлану Гриценко почетной наградой — Крестом за содействие Медицинским силам.

Сейчас в Украине функционируют 18 центров Recovery: в Виннице, Днепропетровской области (три учреждения), Киеве (три учреждения), Луцке, Львове, Одессе (два учреждения), Полтаве, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

Всего более 25 тыс. военных уже получили реабилитационную помощь в центрах сети Recovery.

В планах основателей проекта Recovery Виктора и Елены Пинчук — расширить сеть по меньшей мере до 19 инновационных реабилитационных центров, где ежегодно смогут восстанавливаться 26 тыс. военных.

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