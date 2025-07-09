Малоподвижный образ жизни ускоряет старение мозга: детали исследования

Пожилые люди, которые проводят слишком много времени в сидячем положении, подвержены атрофии мозга, уменьшению размера гиппокампа, ответственного за память и когнитивные функции.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of the Alzheimer’s Association.

Как малоподвижный способ жижни влияет на мозг: исследование

Целью ученых было изучить связь между малоподвижным образом жизни и структурными изменениями мозга у пожилых людей.

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Поэтому к участию в исследовании пригласили 404 человека. Каждый участник носил специальный акселерометр на запястье в течение 10 дней подряд, 24 часа в сутки.

Эти устройства измеряли движения и позволяли исследователям количественно определить время, проведенное в сидячем положении, а также уровень легкой, умеренной и интенсивной физической активности.

Кроме того, ученые провели визуализацию мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), комплексные нейропсихологические обследования и проанализировали образцы крови для определения генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера.

Когнитивные тесты оценивали эпизодическую память, речь, скорость обработки информации и визуально-пространственные способности.

Результаты показали, что снижение активности сопровождалось изменениями именно в структурах мозга, уязвимых к болезни Альцгеймера. А именно уменьшением размера гиппокампа — ключевой структуры мозга, участвующей в памяти.

Именно поэтому малоподвижные участники гораздо дольше выполняли когнитивные тесты.

Хотя это исследование не подтверждает причинно-следственную связь, ученые отмечают, что длительное сидение повышает риск старения мозга.

Источник: Psy Post

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