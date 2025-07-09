Малоподвижный образ жизни ускоряет старение мозга: детали исследования
Пожилые люди, которые проводят слишком много времени в сидячем положении, подвержены атрофии мозга, уменьшению размера гиппокампа, ответственного за память и когнитивные функции.
Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of the Alzheimer’s Association.
Как малоподвижный способ жижни влияет на мозг: исследование
Целью ученых было изучить связь между малоподвижным образом жизни и структурными изменениями мозга у пожилых людей.
Поэтому к участию в исследовании пригласили 404 человека. Каждый участник носил специальный акселерометр на запястье в течение 10 дней подряд, 24 часа в сутки.
Эти устройства измеряли движения и позволяли исследователям количественно определить время, проведенное в сидячем положении, а также уровень легкой, умеренной и интенсивной физической активности.
Кроме того, ученые провели визуализацию мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), комплексные нейропсихологические обследования и проанализировали образцы крови для определения генетического фактора риска развития болезни Альцгеймера.
Когнитивные тесты оценивали эпизодическую память, речь, скорость обработки информации и визуально-пространственные способности.
Результаты показали, что снижение активности сопровождалось изменениями именно в структурах мозга, уязвимых к болезни Альцгеймера. А именно уменьшением размера гиппокампа — ключевой структуры мозга, участвующей в памяти.
Именно поэтому малоподвижные участники гораздо дольше выполняли когнитивные тесты.
Хотя это исследование не подтверждает причинно-следственную связь, ученые отмечают, что длительное сидение повышает риск старения мозга.
Источник: Psy Post