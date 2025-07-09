Малорухливий спосіб життя прискорює старіння мозку: деталі дослідження

Люди похилого віку, які забагато часу проводять у сидячому положенні, схильні до атрофії мозку, зменшення розміру гіпокампу, відповідального за пам’ять та когнітивні функції.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Journal of the Alzheimer’s Association.

Як малорухливий спосіб життя впливає на мозок: дослідження

Мета вчених — вивчити зв’язок між малорухливим способом життя та структурними змінами мозку у людей похилого віку.

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Тому до участі у дослідженні запросили 404 людей. Кожен учасник носив спеціальний акселерометр на зап’ясті протягом 10 днів поспіль, 24 години на добу.

Ці пристрої вимірювали рухи та дозволяли дослідникам кількісно визначити час, проведений у сидячому положенні, а також рівень легкої та помірної до інтенсивної фізичної активності.

Крім того, вчені провели візуалізацію мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), комплексні нейропсихологічні обстеження та проаналізували зразки крові для визначення генетичного фактора ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

Когнітивні тести оцінювали епізодичну пам’ять, мову, швидкість обробки інформації та візуально-просторові здібності.

Результати показали, що зниження активності супроводжувалося змінами саме у структурах мозку, вразливих до хвороби Альцгеймера. А саме зменшенням розміру гіпокампу — ключової структури мозку, що відповідає за пам’ять.

Саме тому малорухливі учасники набагато довше виконували когнітивні тести.

Хоча це дослідження не підтверджує причинно-наслідковий зв’язок, учені наголошують, що тривале сидіння підвищує ризик старіння мозку.

Джерело: Psy Post

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