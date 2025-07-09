Малорухливий спосіб життя прискорює старіння мозку: деталі дослідження
Люди похилого віку, які забагато часу проводять у сидячому положенні, схильні до атрофії мозку, зменшення розміру гіпокампу, відповідального за пам’ять та когнітивні функції.
Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в Journal of the Alzheimer’s Association.
Як малорухливий спосіб життя впливає на мозок: дослідження
Мета вчених — вивчити зв’язок між малорухливим способом життя та структурними змінами мозку у людей похилого віку.
Тому до участі у дослідженні запросили 404 людей. Кожен учасник носив спеціальний акселерометр на зап’ясті протягом 10 днів поспіль, 24 години на добу.
Ці пристрої вимірювали рухи та дозволяли дослідникам кількісно визначити час, проведений у сидячому положенні, а також рівень легкої та помірної до інтенсивної фізичної активності.
Крім того, вчені провели візуалізацію мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), комплексні нейропсихологічні обстеження та проаналізували зразки крові для визначення генетичного фактора ризику розвитку хвороби Альцгеймера.
Когнітивні тести оцінювали епізодичну пам’ять, мову, швидкість обробки інформації та візуально-просторові здібності.
Результати показали, що зниження активності супроводжувалося змінами саме у структурах мозку, вразливих до хвороби Альцгеймера. А саме зменшенням розміру гіпокампу — ключової структури мозку, що відповідає за пам’ять.
Саме тому малорухливі учасники набагато довше виконували когнітивні тести.
Хоча це дослідження не підтверджує причинно-наслідковий зв’язок, учені наголошують, що тривале сидіння підвищує ризик старіння мозку.
Джерело: Psy Post