Україна отримала 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п’яти інфекцій

В Україну прибули 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для безоплатного захисту дітей від п’яти небезпечних інфекцій.

Програма вакцинації: що відомо

Україна отримала 70 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей одразу від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (Hib).

Ці п’ять хвороб особливо небезпечні для дітей.

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Кашлюк викликає напади кашлю, які можуть призвести до зупинки дихання у немовлят.

Дифтерія уражає дихальні шляхи та серце, може спричинити задуху.

Правець викликає сильні судоми, які можуть бути смертельними.

Гепатит B у дитячому віці часто переходить у хронічну форму, вражаючи печінку.

Hib-інфекція може викликати менінгіт, пневмонію та інші важкі ускладнення.

Щоб отримати щеплення, батькам слід звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

А потім знайти пункти вакцинації у державних лікарнях або приватних медзакладах, які співпрацюють з НСЗУ.

Поставка вакцини є частиною міжнародної підтримки, яку Україна отримує в межах співпраці з Gavi, the Vaccine Alliance.

Закупівлю та доставку здійснює UNICEF Ukraine, а розподіл по регіонах координує Центр громадського здоров’я України.

Фахівці МОЗ нагадують, що усі вакцини, передбачені Національним календарем профілактичних щеплень, наявні в Україні і є безоплатними.

Джерело : МОЗ

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