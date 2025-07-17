Україна отримала 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п’яти інфекцій
В Україну прибули 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для безоплатного захисту дітей від п’яти небезпечних інфекцій.
Програма вакцинації: що відомо
Україна отримала 70 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей одразу від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (Hib).
Ці п’ять хвороб особливо небезпечні для дітей.
- Кашлюк викликає напади кашлю, які можуть призвести до зупинки дихання у немовлят.
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Дифтерія уражає дихальні шляхи та серце, може спричинити задуху.
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Правець викликає сильні судоми, які можуть бути смертельними.
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Гепатит B у дитячому віці часто переходить у хронічну форму, вражаючи печінку.
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Hib-інфекція може викликати менінгіт, пневмонію та інші важкі ускладнення.
Щоб отримати щеплення, батькам слід звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.
А потім знайти пункти вакцинації у державних лікарнях або приватних медзакладах, які співпрацюють з НСЗУ.
Поставка вакцини є частиною міжнародної підтримки, яку Україна отримує в межах співпраці з Gavi, the Vaccine Alliance.
Закупівлю та доставку здійснює UNICEF Ukraine, а розподіл по регіонах координує Центр громадського здоров’я України.
Фахівці МОЗ нагадують, що усі вакцини, передбачені Національним календарем профілактичних щеплень, наявні в Україні і є безоплатними.