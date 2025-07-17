Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
В Албанії загинула українка, рятуючи свою доньку
Стрілянина в Голосіївському районі Києва: знайдено тіло чоловіка
Волинська трагедія: Навроцький закликав Зеленського почати масштабні ексгумації жертв
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

Україна отримала 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п’яти інфекцій

щеплення вакцинація
Фото: Pixabay

В Україну прибули 70 тис. доз вакцини ПЕНТА-Hib для безоплатного захисту дітей від п’яти небезпечних інфекцій.

Програма вакцинації: що відомо

Україна отримала 70 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, яка захищає дітей одразу від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b (Hib).

Ці п’ять хвороб особливо небезпечні для дітей.

Зараз дивляться
  • Кашлюк викликає напади кашлю, які можуть призвести до зупинки дихання у немовлят.

  • Дифтерія уражає дихальні шляхи та серце, може спричинити задуху.

  • Правець викликає сильні судоми, які можуть бути смертельними.

  • Гепатит B у дитячому віці часто переходить у хронічну форму, вражаючи печінку.

  • Hib-інфекція може викликати менінгіт, пневмонію та інші важкі ускладнення.

Щоб отримати щеплення, батькам слід звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.

А потім знайти пункти вакцинації у державних лікарнях або приватних медзакладах, які співпрацюють з НСЗУ.

Поставка вакцини є частиною міжнародної підтримки, яку Україна отримує в межах співпраці з Gavi, the Vaccine Alliance.

Закупівлю та доставку здійснює UNICEF Ukraine, а розподіл по регіонах координує Центр громадського здоров’я України.

Фахівці МОЗ нагадують, що усі вакцини, передбачені Національним календарем профілактичних щеплень, наявні в Україні і є безоплатними.

Читайте також
Вакцинація проти ВПЛ в Україні: МОЗ впроваджує безоплатні щеплення
вакцина против ВПЛ

 

Джерело: МОЗ

Пов'язані теми:

ВакцинаціяМОЗ УкраїниЩеплення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь