Спасли и мать, и дитя: в Киеве удалили опухоль на позднем сроке беременности

Специалисты Национального института рака успешно провели уникальное лапароскопическое удаление опухоли толстой кишки у беременной на позднем сроке. Жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

Опухоль на позднем сроке беременности: как прошла операция

Как рассказали медики, к ним обратилась 35-летняя Мария — мать пятерых детей из Ровенщины, которая находилась на 19-й неделе беременности.

По словам врачей, во время планового УЗИ обследования у нее выявили злокачественное образование — аденокарцинома поперечной ободочной кишки III стадии, сопровождавшейся анемией ІІ степени и частичной кишечной непроходимостью.

Сейчас смотрят

Тактику лечения определили на мультидисциплинарном консилиуме Национального института рака. Задача была исключительно сложной – спасти жизнь женщины и сохранить беременность.

— Опыт выполнения радикальных оперативных вмешательств при колоректальном раке на таком позднем сроке беременности в Украине невелик, а лапароскопическим доступом — практически отсутствует, — отметил заведующий отделением онкопроктологии Виталий Зверич.

По словам хирурга-онколога, метод лапароскопического вмешательства был выбран, чтобы минимизировать травматизм, а также не навредить ребенку.

Такая операция позволила существенно снизить послеоперационную боль и почти полностью исключить потребность в обезболивающих препаратах после вмешательства.

— Это был настоящий вызов – и медицинский, и человеческий. Мы осознавали, что отвечаем не только за одну жизнь, а за две , – рассказал Виталий Зверич.

В Институте сообщили, что пациентка быстро восстанавливается после операции: чувствует себя хорошо, активна и улыбается. Состояние плода, по оценке профильных специалистов, не вызывает беспокойства.

На третий день после операции мужчина забрал Марию домой.

После получения окончательного вывода мультидисциплинарная команда Института определит дальнейшую тактику химиотерапии для пациентки.

Источник: Национальный институт рака

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.