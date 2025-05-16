Медики Львова спасли две жизни: опухоль мозга могла убить и роженицу, и ребенка

Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова спасли беременную и ее еще неродившегося ребенка, которых могла убить опухоль мозга будущей мамы.

История болезни

На 30-й неделе беременности 34-летняя львовянка Диана обратилась за медицинской помощью с жалобами на пищевое отравление. Несмотря на лечение, женщине становилось все хуже.

Когда Диану госпитализировали в гинекологическое отделение больницы Святого Пантелеймона, у нее случился первый эпилептический припадок. Дальше больше – у беременной началось помутнение рассудка, а приступы судорог происходили один за другим.

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— Это было так внезапно и страшно. Мое эмоциональное состояние было странным. В определенный момент я начала чувствовать, как теряю себя и свой ум, — рассказала женщина.

Диагноз

После проведения МРТ-обследования врачи ошеломили Диану новостью: в ее головном мозге растет гигантская опухоль. Она расположена в лобной доле и оказывает влияние на интеллект, психическое состояние и поведение. Новообразование могло появиться давно, но беременность ускорила его рост.

Нейрохирурги были уверены, что роды пациентка просто не переживет. Произойдет отек мозга, который убьет и ее, и ребенка. Действовать нужно было немедленно. Врачи срочно собрали консилиум и разработали план спасения.

Операция

— Дать беременной препараты против судорог запрещено судом, а оперировать опухоль еще более опасно, ведь наркоз может негативно повлиять на плод, — рассказал руководитель Центра нейрохирургии больницы Святого Пантелеймона Остап Федорко.

По словам медика, было принято решение провести кесарево сечение на 31-й неделе беременности. Операцию выполнили коллеги из Детской больницы Святого Николая.

Когда у Дианы родилась дочь, нейрохирурги смогли взяться за спасение самой женщины. Операция продолжалась четыре часа. Врачам удалось полностью удалить опухоль размером 6 на 8 см.

На восьмые сутки после операции на головном мозге Диану наконец-то выписывают. Ее психика теперь стабильна, а угроза жизни миновала.

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