Врятували і матір, і дитину: у Києві видалили пухлину на пізньому терміні вагітності

Фахівці Національного інституту раку успішно провели унікальне лапароскопічне видалення пухлини товстої кишки у вагітної на пізньому терміні. Життю матері та дитини нічого не загрожує.

Пухлина на пізньому терміні вагітності: як пройшла операція

Як розповіли медики, до них звернулася 35-річна Марія – мати п’ятьох дітей з Рівненщини, яка перебувала на 19-му тижні вагітності.

За словами лікарів, під час планового УЗД обстеження у неї виявили злоякісне утворення – аденокарциному поперечної ободової кишки III стадії, що супроводжувалася анемією ІІ ступеня і частковою кишковою непрохідністю.

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Тактику лікування визначили на мультидисциплінарному консиліумі Національного інституту раку. Завдання було надзвичайно складним – врятувати життя жінки і зберегти вагітність.

– Досвід виконання радикальних оперативних втручань при колоректальному раку на такому пізньому терміні вагітності в Україні невеликий, а лапароскопічним доступом – практично відсутній, – зазначив завідувач відділенням онкопроктології Віталій Зверич.

За словами хірурга-онколога, метод лапароскопічного втручання був обраний, щоб мінімізувати травматизм, а також не нашкодити дитині.

Така операція дала змогу суттєво знизити післяопераційний біль і майже повністю виключити потребу в знеболювальних препаратах після втручання.

– Це був справжній виклик – і медичний, і людський. Ми усвідомлювали, що відповідаємо не тільки за одне життя, а за два, – розповів Віталій Зверіч.

В Інституті повідомили, що пацієнтка швидко відновлюється після операції: почувається добре, активна і посміхається. Стан плода, за оцінкою профільних фахівців, не викликає занепокоєння.

На третій день після операції чоловік забрав Марію додому.

Після отримання остаточного висновку мультидисциплінарна команда Інституту визначить подальшу тактику хіміотерапії для пацієнтки.

Джерело: Національний інститут раку

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