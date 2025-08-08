Почти 70 тыс. защитников Украины получили бесплатную стоматологическую помощь — Минздрав

Почти 70 тыс. защитников и защитниц уже воспользовались бесплатными услугами стоматологической помощи и зубопротезирования в рамках государственной программы.

Инициатива, начатая в 2024 году Минздравом, Минветеранов и НСЗУ, не только продолжена в 2025-м, но и существенно расширена.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Бесплатная стоматологическая помощь защитникам: что известно

Только за первые месяцы 2025 года помощь получили почти 48 тыс. военных и ветеранов — более чем вдвое больше, чем за весь прошлый год (более 21 тыс. пациентов).

Участники боевых действий, военнослужащие и лица с инвалидностью вследствие войны могут получить полностью бесплатную стоматологическую помощь.

На сегодня к программе уже приобщены 497 медицинских учреждений по всей Украине, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, выросла предельная стоимость услуг, которые государство оплачивает за каждого пациента: до 34 966 грн на зубопротезирование и до 24 952 грн — на плановую стоматологическую помощь.

Напомним, что зубопротезирование предусматривает рентген, изготовление и установку съемных и несъемных протезов, подготовку полости рта, а также обезболивание на всех этапах.

Плановая стоматологическая помощь — это лечение кариеса и его осложнений, удаление зубов, гигиенические процедуры, восстановление формы поврежденных зубов и другие манипуляции.

