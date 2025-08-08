Майже 70 тис. захисників України отримали безоплатну стоматологічну допомогу – МОЗ

Майже 70 тис. захисників і захисниць уже скористалися безоплатними послугами стоматологічної допомоги та зубопротезування в межах державної програми.

Ініціативу, започатковану у 2024 році МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ, не лише продовжено у 2025-му, а й суттєво розширено.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Безоплатна стоматологічна допомога захисникам: що відомо

Тільки за перші місяці 2025 року допомогу отримали майже 48 тис. військових та ветеранів — майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік (понад 21 тис. пацієнтів).

Учасники бойових дій, військовослужбовці та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати повністю безоплатну стоматологічну допомогу.

На сьогодні до програми вже долучено 497 медичних закладів по всій Україні, що у півтора раза більше, ніж торік.

Крім того, зросла гранична вартість послуг, які держава оплачує за кожного пацієнта: до 34 966 грн на зубопротезування і до 24 952 грн — на планову стоматологічну допомогу.

Нагадаємо, що зубопротезування передбачає рентген, виготовлення та встановлення знімних і незнімних протезів, підготовку порожнини рота, а також знеболення на всіх етапах.

Планова стоматологічна допомога — це лікування карієсу та його ускладнень, видалення зубів, гігієнічні процедури, відновлення форми пошкоджених зубів та інші маніпуляції.

