Жара может ускорить биологическое старение человека на 8-12 дополнительных дней.

К такому выводу во время исследования пришли ученые Гонконгского университета.

Жара может ускорять старение: что известно

Сообщается, что ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 25 тыс. взрослых жителей Тайваня за последние 15 лет.

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Исследователи пришли к выводу, что два года воздействия тепловых волн могут ускорить так называемое биологическое старение человека на 8-12 дополнительных дней.

— Эта небольшая цифра на самом деле имеет значение. Это было наблюдение двухлетнего воздействия, но мы знаем, что жаркие волны на самом деле происходят уже в течение десятилетий, — отметила доцент Гонконгского университета Цуй Го.

Отмечается, что исследование проводилось в условиях, когда изменения климата, вызванные деятельностью человека, делают волны высоких температур более интенсивными и длительными.

Издание указывает, что жару фиксируют на западном побережье США, в Иране, а также странах Европы, Японии и Кореи.

Например, Франция за это лето второй раз пережила жару и это вызвало общенациональную дискуссию о кондиционировании воздуха.

Согласно анализу World Weather Attribution, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Сообщается, что климатические изменения стали причиной 41 дополнительного дня экстремальной жары по всему миру.

По словам исследователей, определенные группы населения наиболее уязвимы к быстрому старению из-за жары.

Например, люди пожилого возраста, которые уже пережили много жарких дней, могут стареть быстрее молодежи, которая подверглась такому же воздействию.

Такие факторы, как отсутствие кондиционера в помещении или работа на открытом воздухе в жару также могут вызвать ускорение старения у человека.

Источник : NYT

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