В ближайшее время Украине не грозят вспышки инфекционных заболеваний и появление новых опасных патогенов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин в программе Є Розмова.

Что известно об эпидемической ситуации: прогноз экспертов

Комментируя эпидемическую ситуацию в Украине, представитель Минздрава пояснил, что украинские эксперты опираются не только на внутренние данные, но и на выводы мировых центров контроля и профилактики заболеваний.

По оценкам ведущих специалистов, в ближайшее время не ожидается существенных мутаций или появления новых патогенов, которые могли бы представлять серьезную угрозу для человечества.

Несмотря на то, что в мире существуют риски распространения птичьего гриппа или других вирусов, объективная информация свидетельствует о том, что болезни вряд ли смогут перерасти в пандемию.

— Многие страны мира считают, что птичий грипп или его разновидности, связанные с птицами и животными, могут быть аналогом Covid-19. Однако, учитывая все зарегистрированные случаи за прошлые годы, на данный момент нет никаких признаков того, что эти или подобные вирусы могут передаваться между людьми или представлять эпидемическую угрозу. На сегодня такие риски отсутствуют, — подчеркнул Игорь Кузин.

Он также добавил, что в Украине не было зарегистрировано вспышек особо опасных инфекционных заболеваний, которые фиксируют, например, в Африке. Ведь ограниченное международное сообщение минимизирует риск занесения инфекций.

Главной задачей Минздрава является борьба с имеющимися недугами, а также укрепление профилактических программ, которые позволяют сдерживать распространение болезней.

