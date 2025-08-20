Укр Рус
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

В 10 раз больше, чем в прошлом году: в Украине вырос уровень заболеваемости корью — Кузин

Кір в Україні
Фото: Getty Images

В Украине стремительно растет заболеваемость корью: с начала 2025 года зарегистрировано более 1 тыс. случаев. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились более чем в десять раз.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин.

Угроза №1: статистика заболеваемости корью

Ситуация в Украине, как и в большинстве стран ЕС и мира, уже второй год подряд остается нестабильной.

По словам Кузина, с начала года в стране зарегистрировано почти 1,2 тыс. случаев кори, из которых около 900 приходятся на детей до 17 лет. Тогда как в прошлом году было зафиксировано только 70 больных.

Чтобы предотвратить распространение опасной болезни, медики призывают родителей своевременно вакцинировать детей, ведь корь стремительно распространяется в школах, классах и кружках, где они находятся в тесном контакте.

Впрочем, уровень вакцинации в Украине не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

— Сейчас у нас охват вакцинацией на уровне 44%. Это от кори, паротита и краснухи. И мы действительно видим, что по Киевской, Одесской, Ивано-Франковской областям показатели самые низкие по сравнению с другими областями страны, — сказал санитарный врач.

В условиях войны корь представляет наибольшую опасность, и именно поэтому важно наверстать пропущенные прививки при первой же возможности. Оптимальный уровень охвата должен составлять не менее 95%, однако в Украине в последние годы показатели держатся только на уровне 85-88%.

Он также добавил, что с 2026 года Украина переходит на новый календарь профилактических прививок.

Игорь КузинКір в Україністатистикахвороба
