Ограничение приема пищи менее чем восемью часами в день повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 135% выше, чем у тех, кто ест в течение 12-14 часов.

К такому выводу в ходе первого такого рода масштабного исследования пришли ученые Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун в Китае.

Риски для сердца интервального голодания: что известно

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний означает, что, исходя из состояния здоровья человека, его образа жизни и медицинских данных, у него выше вероятность развития проблем с сердцем, таких как инфаркт или инсульт, чем у других участников исследования.

Исследователи наблюдали за взрослыми американцами в течение восьми лет.

Чтобы понять их пищевые привычки, участников просили в два отдельных дня — с интервалом примерно в две недели — вспомнить все, что они ели и пили.

На основе этих “диетических воспоминаний” ученые оценили среднее пищевое окно каждого человека и сочли его репрезентативным для долгосрочного рациона.

Исследование показало, что у тех, кто ел в течение восьмичасового окна, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше, чем у тех, кто распределял приемы пищи на 12-14 часов.

Они обнаружили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний был одинаковым для всех социально-экономических групп, и наиболее выраженным — среди курильщиков и людей с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это говорит о том, что им следует быть особенно осторожными в отношении долгосрочных узких интервалов питания.

Исследователи обнаружили, что эта связь сохранялась даже после внесения поправки на качество питания, частоту приемов пищи и перекусов, а также другие факторы образа жизни.

Связь с общей смертностью (смертностью по любой причине) оказалась слабее и непостояннее, однако риск сердечно-сосудистых заболеваний сохранялся независимо от возраста, пола и образа жизни даже после тщательного тестирования.

Другими словами, исследование выявило лишь слабую и противоречивую связь между ограничением времени приема пищи и общей смертностью. Однако риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был значительно выше.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь. Однако этот сигнал достаточно убедителен, чтобы поставить под сомнение представление о голодании как о безопасном пути к улучшению здоровья.

Источник : ВВС

