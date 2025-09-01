Обмеження прийому їжі менш ніж вісьмома годинами на день підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 135% вище, ніж у тих, хто їсть протягом 12-14 годин.

Такого висновку під час першого такого роду масштабного дослідження дійшли вчені Медичної школи Шанхайського університету Цзяотун в Китаї.

Ризики для серця інтервального голодування: що відомо

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань означає, що, виходячи зі стану здоров’я людини, її способу життя і медичних даних, у неї вища ймовірність розвитку проблем із серцем, таких як інфаркт або інсульт, ніж у інших учасників дослідження.

Дослідники спостерігали за дорослими американцями протягом восьми років.

Щоб зрозуміти їхні харчові звички, учасників просили в два окремі дні – з інтервалом приблизно в два тижні – згадати все, що вони їли і пили.

На основі цих “дієтичних спогадів” вчені оцінили середнє харчове вікно кожної людини і визнали його репрезентативним для довгострокового раціону.

Дослідження показало, що у тих, хто їв протягом восьмигодинного вікна, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був вищим, ніж у тих, хто розподіляв прийоми їжі на 12-14 годин.

Вони виявили, що підвищений ризик серцево-судинних захворювань був однаковим для всіх соціально-економічних груп, і найбільш вираженим – серед курців і людей з діабетом або серцево-судинними захворюваннями.

Це говорить про те, що їм слід бути особливо обережними щодо довгострокових вузьких інтервалів харчування.

Дослідники виявили, що цей зв’язок зберігався навіть після внесення поправки на якість харчування, частоту прийомів їжі та перекусів, а також інші фактори способу життя.

Зв’язок із загальною смертністю (смертністю з будь-якої причини) виявився слабкішим і непостійнішим, проте ризик серцево-судинних захворювань зберігався незалежно від віку, статі та способу життя навіть після ретельного тестування.

Іншими словами, дослідження виявило лише слабкий і суперечливий зв’язок між обмеженням часу прийому їжі та загальною смертністю. Однак ризик смерті від серцево-судинних захворювань був значно вищим.

Автори підкреслюють, що дослідження не доводить причинно-наслідковий зв’язок. Однак цей сигнал є достатньо переконливим, щоб поставити під сумнів уявлення про голодування як про безпечний шлях до поліпшення здоров’я.

Джерело : ВВС

