Новое исследование ученых из США и Великобритании показало, что люди в возрасте от 18 до 24 лет являются самой несчастной группой в 44 странах мира.

Самая несчастная возрастная группа: что известно

Исторические исследования показывают, что уровень счастья имеет тенденцию снижаться в среднем возрасте, обычно после 40 лет, а затем снова повышается в старости.

Ученые обнаружили, что молодые люди сейчас являются самыми несчастными людьми во всем мире, полностью опровергнув идею “кризиса среднего возраста”.

Сейчас смотрят

В ходе исследования выяснилось, что психическое здоровье поколения Z ухудшается примерно с 2014 года, и эта тенденция стала еще более выраженной во время и после пандемии Covid-19.

Ежегодно в телефонных интервью участвовало более 400 тыс. человек. Исследователи спрашивали людей, сколько дней в прошлом месяце их психическое здоровье было плохим.

Те, кто отвечал, что все 30 дней, были классифицированы как находящиеся в состоянии отчаяния.

Хотя результаты были получены в результате тысяч интервью за 30 лет, группа предупредила, что их исследование основывается на самооценке психического здоровья людей, которая может быть субъективной и меняться в зависимости от настроения или культурных различий, когда дело касается выражения чувств.

Тем не менее, результаты опровергли тенденцию, согласно которой наибольший рост недовольства наблюдается среди людей среднего возраста, особенно в возрасте от 40 до 50 лет.

Фактически, новое исследование показало, что люди в возрасте от 45 до 70 лет являются самыми счастливыми по сравнению со всеми возрастными группами.

В США пожилые люди сообщили о значительно лучшем состоянии психического здоровья, чем молодые люди в возрасте до 25 лет, и меньше всего были подвержены отчаянию.

Пожилые люди старше 70 лет также продемонстрировали более высокий уровень счастья, чем молодые люди моложе 25 лет. В глобальном масштабе уровень отчаяния снизился до менее 1% среди людей старше 65 лет.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.