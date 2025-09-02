Нове дослідження вчених із США та Великої Британії показало, що люди віком від 18 до 24 років є найнещаснішою групою в 44 країнах світу.

Найнещасніша вікова група: що відомо

Історичні дослідження показують, що рівень щастя має тенденцію знижуватися в середньому віці, зазвичай після 40 років, а потім знову підвищується в старості.

Вчені виявили, що молоді люди зараз є найнещаснішими людьми в усьому світі, повністю спростувавши ідею “кризи середнього віку”.

Зараз дивляться

Під час дослідження з’ясувалося, що психічне здоров’я покоління Z погіршується приблизно з 2014 року, і ця тенденція стала ще більш вираженою під час і після пандемії Covid-19.

Щорічно в телефонних інтерв’ю брало участь понад 400 тис. осіб. Дослідники запитували людей, скільки днів минулого місяця їхнє психічне здоров’я було поганим.

Ті, хто відповідав, що всі 30 днів, були класифіковані як такі, що перебувають у стані відчаю.

Хоча результати були отримані в результаті тисяч інтерв’ю за 30 років, група попередила, що їхнє дослідження ґрунтується на самооцінці психічного здоров’я людей, яка може бути суб’єктивною і змінюватися залежно від настрою або культурних відмінностей, коли справа стосується вираження почуттів.

Проте результати спростували тенденцію, згідно з якою найбільше зростання невдоволення спостерігається серед людей середнього віку, особливо у віці від 40 до 50 років.

Фактично, нове дослідження показало, що люди у віці від 45 до 70 років є найщасливішими порівняно з усіма віковими групами.

У США літні люди повідомили про значно кращий стан психічного здоров’я, ніж молоді люди у віці до 25 років, і найменше були схильні до відчаю.

Люди похилого віку старше 70 років також продемонстрували вищий рівень щастя, ніж молоді люди молодше 25 років. У глобальному масштабі рівень відчаю знизився до менше 1% серед людей старше 65 років.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.