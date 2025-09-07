Существует нетрадиционный метод бросить курить, который стоит недорого. Более того, он подтвержден научными исследованиями.

Об этом способе избавиться от крайне вредной привычки рассказал тренер по реабилитации и трезвости в центре лечения наркотической и алкогольной зависимости Марк Эффрон.

Нетрадиционный метод бросить курить: что известно

В то время, как полки магазинов завалены никотиновыми пластырями, жевательной резинкой и средствами для вейпинга, Марк Эффрон утверждает, что решение может скрываться в вашем кухонном шкафу — и оно стоит меньше, чем одна чашка кофе.

По словам эксперта, маленькая бутылочка острого соуса может стать удивительным секретным оружием в борьбе с никотиновой зависимостью.

— Когда вы чувствуете знакомую тягу к сигарете, вам нужно что-то, что даст мозгу такую ​​же встряску, но без вреда. Капля острого соуса на языке может показаться нетрадиционной, но наука это подтверждает, — говорит Марк.

По словам ученых, никотин стимулирует выработку дофамина — химического вещества в мозге, отвечающего за ощущения удовольствия.

После отказа от курения этот прилив исчезает, и ваш разум лихорадочно пытается воспроизвести это ощущение. По сути, тяга — это способ организма требовать новую дозу.

— Дело не только в том, чтобы занять рот. Речь идет о том, чтобы компенсировать этот химический эффект. Острый соус может оказаться здесь на удивление эффективным, — утверждает тренер по реабилитации.

Он объясняет, что секретный ингредиент — капсаицин, вещество в перце чили, которое придает ему жгучесть.

Когда капсаицин попадает на язык, он активирует болевые рецепторы во рту. Это жжение — не просто дискомфорт. Оно запускает выработку эндорфинов и дофамина, вызывая естественный кайф, который может подавить тягу к еде.

В отличие от перекусов сладостями или чипсами, которые подавляют аппетит, острый соус практически не содержит калорий, а значит, вам не придется менять сигареты на нежелательный набор веса.

Марк подчеркивает, что умеренность имеет решающее значение, и предупреждает, что не нужно пить острый соус прямо из бутылки.

Достаточно пары капель на язык, чтобы добиться эффекта. Слишком большое количество может вызвать раздражение желудка или привести к неоправданному увеличению потребления соли.

— Прелесть этого метода в том, что можно носить с собой небольшой флакончик в кармане или сумке. Достаточно одной капли, когда возникает желание, и вы снова контролируете ситуацию, — подчеркивает тренер по восстановлению.

Марк отмечает, что этот трюк может помочь и при других легких зависимостях. Иными словами, этот принцип работает везде, где ваш мозг ищет дофаминовое вознаграждение.

Источник: Express

