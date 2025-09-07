Існує нетрадиційний метод кинути палити, який коштує недорого. Більш того, він підтверджений науковими дослідженнями.

Про цей спосіб позбутися вкрай шкідливої звички розповів тренер із реабілітації та тверезості в центрі лікування наркотичної та алкогольної залежності Марк Еффрон.

Нетрадиційний метод кинути палити: що відомо

У той час, як полиці магазинів завалені нікотиновими пластирами, жувальною гумкою і засобами для вейпінгу, Марк Еффрон стверджує, що рішення може ховатися у вашій кухонній шафі – і воно коштує менше, ніж одна чашка кави.

За словами експерта, маленька пляшка гострого соусу може стати дивовижною секретною зброєю в боротьбі з нікотиновою залежністю.

– Коли ви відчуваєте знайому тягу до сигарети, вам потрібно щось, що дасть мозку такий же поштовх, але без шкоди. Крапля гострого соусу на язиці може здатися нетрадиційною, але наука це підтверджує, – каже Марк.

За словами вчених, нікотин стимулює вироблення дофаміну – хімічної речовини в мозку, що відповідає за відчуття задоволення.

Після відмови від куріння цей приплив зникає, і ваш розум гарячково намагається відтворити це відчуття. По суті, тяга – це спосіб організму вимагати нову дозу.

– Справа не тільки в тому, щоб зайняти рот. Ідеться про те, щоб компенсувати цей хімічний ефект. Гострий соус може виявитися тут напрочуд ефективним, – стверджує тренер з реабілітації.

Він пояснює, що секретний інгредієнт – капсаїцин, речовина в перці чилі, яка надає йому пекучість.

Коли капсаїцин потрапляє на язик, він активує больові рецептори в роті. Це печіння – не просто дискомфорт. Воно запускає вироблення ендорфінів і дофаміну, викликаючи природний кайф, який може придушити тягу до їжі.

На відміну від перекусів солодощами або чипсами, які пригнічують апетит, гострий соус практично не містить калорій, а значить, вам не доведеться міняти сигарети на небажане набирання ваги.

Марк наголошує, що помірність має вирішальне значення, і попереджає, що не потрібно пити гострий соус просто з пляшки.

Досить пари крапель на язик, щоб досягти ефекту. Занадто велика кількість може спричинити подразнення шлунка або призвести до невиправданого збільшення споживання солі.

– Привабливість цього методу в тому, що можна носити з собою невеликий флакончик в кишені або сумці. Досить однієї краплі, коли виникає бажання, і ви знову контролюєте ситуацію, – пояснює тренер із відновлення.

Марк зазначає, що цей трюк може допомогти і при інших легких залежностях. Інше кажучи, цей принцип працює скрізь, де ваш мозок шукає дофамінову винагороду.

Джерело: Express

