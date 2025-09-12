В настоящее время каждый десятый ребенок в мире страдает ожирением, а число детей с избыточным весом в странах с низким и средним уровнем дохода с 2000 года выросло более чем вдвое.

Об этом говорится в новом докладе ЮНИСЕФ. В документе подчеркивается, что впервые в мире число детей с ожирением превысило число детей с недостаточным весом.

Рост детского ожирения в мире: что известно

По словам исполнительного директора Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джоанн Ралстон, это впечатляющая, но неудивительная статистика.

Эксперты отмечают, что отчасти проблема заключается в давнем и ошибочном предположении, что бедные страны борются только с голодом, а богатые — только с ожирением.

Однако с 2000 года число детей с избыточным весом в странах с низким и средним уровнем дохода увеличилось более чем вдвое, в то время как в странах с высоким уровнем дохода этот показатель вырос на 20%.

Согласно докладу, в 2022 году на страны с низким и средним уровнем дохода приходилось 81% детей с избыточным весом.

Известно, что детскому ожирению способствуют такие факторы, как малоподвижный образ жизни, хронический стресс и генетические риски.

Однако в докладе особо подчеркивается, что жизнь детей заполонили дешевые, ультраобработанные продукты, навязываемые неустанной рекламой.

— Эти продукты, как правило, калорийны и содержат редко встречающиеся в природе сочетания сахара, соли и жира, что вызывает привыкание и способствует чрезмерному употреблению, — отмечают эксперты.

В совокупности эти факторы привели к кризису, который не имеет простых решений.

Эксперты отмечают, что клинические испытания и усилия органов здравоохранения часто оказываются неэффективными в профилактике детского ожирения, которое трудно обратить вспять.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел написала, что ни одна страна не имеет комплексного набора мер по защите детей от нездоровой пищи.

Она призвала правительства запретить вредную пищу в школах, субсидировать здоровые варианты питания и ограничить чрезмерное влияние пищевой промышленности на формирование экономической политики.

Источник : NYT

