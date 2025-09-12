Наразі кожна десята дитина у світі страждає на ожиріння, а кількість дітей з надмірною вагою в країнах з низьким і середнім рівнем доходу з 2000 року зросла більш ніж удвічі.

Про це йдеться в новій доповіді ЮНІСЕФ. У документі підкреслюється, що вперше в світі кількість дітей з ожирінням перевищила кількість дітей з недостатньою вагою.

Зростання дитячого ожиріння у світі: що відомо

За словами виконавчого директора Всесвітньої федерації по боротьбі з ожирінням Джоанн Ралстон, це вражаюча, але не дивна статистика.

Експерти відзначають, що частково проблема полягає в давньому і помилковому припущенні, що бідні країни борються тільки з голодом, а багаті – тільки з ожирінням.

Однак з 2000 року кількість дітей з надмірною вагою в країнах з низьким і середнім рівнем доходу збільшилася більш ніж удвічі, тоді як у країнах з високим рівнем доходу цей показник зріс на 20%.

Згідно з доповіддю, у 2022 році на країни з низьким і середнім рівнем доходу припадало 81% дітей із надмірною вагою.

Відомо, що дитячому ожирінню сприяють такі фактори, як малорухливий спосіб життя, хронічний стрес і генетичні ризики.

Однак у доповіді особливо підкреслюється, що життя дітей заполонили дешеві, ультраоброблені продукти, що нав’язуються невпинною рекламою.

Ці продукти, як правило, калорійні і містять рідкісні в природі поєднання цукру, солі і жиру, що викликає звикання і сприяє надмірному вживанню, – відзначають експерти.

У сукупності ці фактори призвели до кризи, яка не має простих рішень.

Експерти відзначають, що клінічні випробування і зусилля органів охорони здоров’я часто виявляються неефективними в профілактиці дитячого ожиріння, яке важко повернути назад.

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел написала, що жодна країна не має комплексного набору заходів щодо захисту дітей від нездорової їжі.

Вона закликала уряди заборонити шкідливу їжу в школах, субсидувати здорові варіанти харчування та обмежити надмірний вплив харчової промисловості на формування економічної політики.

Джерело : NYT

