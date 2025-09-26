Исследователи Королевского колледжа Лондона нашли новый способ бороться с некоторыми видами рака крови с помощью так называемой “мусорной ДНК”.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Blood.

“Мусорная ДНК” как способ лечения рака крови

Британские исследователи обнаружили поразительную уязвимость некоторых форм рака крови, связанную с определенными участками нашей ДНК, которые ранее считались “мусором”.

Определенные формы онкозаболевания крови, такие как миелодиспластический синдром и хронический лимфолейкоз, часто сопровождаются мутациями в генах, которые выводят клетки из-под контроля.

В отличие от других видов рака, здесь не образуется белок-мишень, поэтому традиционные лекарства малоэффективны.

Но британские ученые обратили внимание на так называемую “мусорную ДНК”, то есть элементы, занимающие почти половину нашего генома.

У онкобольных они становятся слишком активными, повреждая ДНК клеток. Ученые решили проверить, как на них воздействуют другие лекарства от рака.

Оказалось, что препараты блокируют способность опухолевых клеток “латать” эти повреждения, заставляя их погибать.

— Мы превратили “мусорную ДНК” в оружие против рака, — говорит руководитель исследования профессор Чи Вай Эрик Со.

По его словам, это открывает путь к пониманию механизмов развития других видов онкологии, где возникают подобные мутации, и разработке более эффективных методов лечения.

Источник: SciTechDaily

