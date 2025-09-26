Дослідники Королівського коледжу Лондона знайшли новий спосіб боротися з певними видами раку крові за допомогою так званої “сміттєвої ДНК”.

Результати наукової роботи було опубліковано у журналі Blood.

“Сміттєва ДНК” як спосіб лікування раку крові

Британські дослідники виявили несподівану вразливість окремих форм раку крові, що пов’язана з певними ділянками нашої ДНК, які раніше вважалися “сміттям”.

Певні форми онкохвороби крові, як-от мієлодиспластичний синдром та хронічний лімфолейкоз, часто супроводжуються мутаціями у генах, які виводять клітини з-під контролю.

На відміну від інших видів раку, тут не утворюється білок-мішень, тому традиційні ліки малоефективні.

Але британські вчені звернули увагу на так звану “сміттєву ДНК”, тобто елементи, що займають майже половину нашого геному.

В онкохворих вони стають надто активними, пошкоджуючи ДНК клітин. Вчені вирішили перевірити, як на них діють інші ліки проти раку.

Виявилося, що препарати блокують здатність пухлинних клітин “латати” ці пошкодження, змушуючи їх гинути.

— Ми перетворили “сміттєву ДНК” на зброю проти раку, — каже керівник дослідження професор Чі Вай Ерік Со.

За його словами, це відкриває шлях до розуміння механізмів розвитку інших видів онкології, де виникають подібні мутації, та розробки більш ефективних методів лікування.

Джерело: SciTechDaily

