Ежегодно 14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). Эта дата посвящена людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь и помогают спасать жизни миллионов пациентов.

Хотя донорское движение имеет многолетнюю историю, сама дата появилась относительно недавно — в 2005 году.

Ее выбрали в честь дня рождения австрийского врача и лауреата Нобелевской премии Карла Ландштейнера, который открыл группы крови человека.

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Когда отмечают Всемирный день донора крови в 2026 году

В 2026 году Всемирный день донора крови традиционно приходится на 14 июня.

Ежегодно к этой дате во многих странах проводят информационные кампании, акции по сдаче крови и мероприятия, призванные привлечь внимание к важности регулярного донорства.

Главная цель дня — поблагодарить людей, которые добровольно сдают кровь, а также напомнить о необходимости постоянного пополнения запасов крови для больниц.

В 2026 году международная кампания проходит под лозунгом One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives (Одна капля человечности. Сдай кровь. Спаси жизнь).

Организаторы подчеркивают, что каждая донация является не только медицинской процедурой, но и проявлением солидарности, сострадания и ответственности перед другими людьми.

Почему донорство крови важно

Переливание крови необходимо во время сложных операций, лечения онкологических заболеваний, тяжелых травм, родов и многих других состояний.

Несмотря на развитие медицины и современных технологий, заменить донорскую кровь искусственно до сих пор невозможно. Именно поэтому медицинские системы разных стран зависят от людей, которые регулярно сдают кровь.

В Украине потребность в донорской крови остается особенно актуальной. После начала полномасштабной войны донорское движение значительно активизировалось, однако потребность в крови также выросла.

Для поддержания необходимых запасов крови ее заготовку регулярно проводят во всех регионах страны.

Отслеживать потребность в крови и получать проверенную информацию о донорстве можно через Донорскую платформу — общенациональный ресурс для действующих и будущих доноров.

Кто может стать донором

Донором крови может быть дееспособный человек в возрасте от 18 лет с массой тела не менее 50 кг.

Перед донацией каждый проходит медицинское обследование. Окончательное решение о допуске принимает врач.

Существуют абсолютные и временные противопоказания к донорству. К абсолютным относятся, в частности:

ВИЧ-инфекция;

вирусные гепатиты B и C;

сифилис;

некоторые тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

онкологические болезни;

ряд хронических заболеваний органов и систем.

Временно от донорства могут отстранить после операций, татуировок, перенесенных инфекций, вакцинации, приема отдельных лекарственных препаратов или контактов с больными вирусными гепатитами.

В то же время люди, которые получили прививку от гепатита B, могут быть донорами через десять дней после вакцинации.

Перенесенный гепатит А не является абсолютным противопоказанием. После выздоровления человек может быть допущен к донорству после соответствующего медицинского осмотра.

Как подготовиться к сдаче крови

Специалисты рекомендуют сдавать кровь в первой половине дня после полноценного отдыха.

За 48 часов до процедуры не стоит употреблять алкоголь. Также накануне рекомендуют отказаться от жирной пищи, молочных продуктов, колбас, копченостей и фастфуда.

В день донации необходимо легко позавтракать. Для этого подойдут каша на воде, чай и сухое печенье.

Курить не рекомендуют как минимум за два часа до сдачи крови и в течение двух часов после процедуры.

После донации врачи советуют отдохнуть, пить больше жидкости и избегать значительных физических нагрузок в течение 12 часов.

Интересные факты о донорстве крови

Одна донация может спасти до трех жизней.

Донорская кровь проходит обязательную проверку на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C и сифилис.

Для забора крови используют только одноразовые стерильные системы, поэтому донор не может заразиться во время процедуры.

Перед сдачей крови каждый донор проходит медицинский осмотр и базовые лабораторные исследования.

Мужчинам рекомендуют сдавать кровь не более пяти раз в год, женщинам — не более четырех раз в год.

Если человек перенес тяжелую контузию, то формула крови изменяется, и в течение следующих пяти-семи лет следует воздержаться от донорства.

Регулярное донорство может быть полезным для здоровья. Исследования свидетельствуют о связи между регулярными донациями и более низким риском тромбозов, а также некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Донорская кровь не имеет полноценной искусственной замены, поэтому ее запасы можно пополнять только благодаря добровольным донорам.

Кровь после донации разделяют на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму, что позволяет помочь нескольким пациентам одновременно.

Всемирный день донора крови напоминает о простой, но чрезвычайно важной вещи: несколько минут, потраченных на донацию, могут подарить другому человеку шанс на жизнь.

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