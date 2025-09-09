В ВОЗ растут пожертвования от анонимных доноров: почему это беспокоит экспертов
- Фонд ВОЗ с 2020 года привлек десятки миллионов долларов от корпоративных доноров.
- Около 60% жертвователей остаются анонимными, их доля растет ежегодно.
- В 2023 году 80% финансирования Фонда поступило от скрытых источников.
За три года с момента своего создания в 2020 году Фонд Всемирной организации здравоохранения получил многомиллионные пожертвования на фоне сокрытия личностей доноров.
Эксперты и активисты выражают обеспокоенность тем, что крупный бизнес играет все большую роль в формировании политики организации.
Теневые доходы ВОЗ: что известно
В новом отчете исследователей из Эдинбургского университета говорится, что к концу 2023 года (последний год, за который имеются данные) на счета Фонда перечислено около $83 млн корпоративных пожертвований. Личности примерно 60% жертвователей этой суммы скрыты.
Авторы отчета обнаружили, что уровень теневых пожертвований растет с каждым годом: в 2023 году 80% финансирования Фонда поступило от анонимных источников. При этом взносы составили не менее $100 тыс., что на 15% больше, чем в первый год.
Отмечается, что согласно отчетам ВОЗ, самая большая сумма ассигнований идет на “эксплуатационные расходы”, что, по словам критиков, является расплывчатым термином.
— Низкий уровень прозрачности донорской помощи потенциально подвергает ВОЗ риску предполагаемого ущерба репутации или неправомерного влияния, — пишут авторы доклада.
По их словам, обнародованные корпоративные пожертвования свидетельствуют о том, что деньги часто предоставляются для финансирования приоритетных задач доноров, а не ВОЗ.
Отмечается, что результаты были получены вскоре после того, как США прекратили финансирование ВОЗ, что поставило организацию в сложное финансовое положение и, вероятно, вынудит ее в обозримом будущем еще больше полагаться на взносы корпоративных доноров.
ВОЗ в основном финансируется государствами-членами и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В организации постоянно подчеркивают необходимость увеличения источников дохода.