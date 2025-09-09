За три года с момента своего создания в 2020 году Фонд Всемирной организации здравоохранения получил многомиллионные пожертвования на фоне сокрытия личностей доноров.

Эксперты и активисты выражают обеспокоенность тем, что крупный бизнес играет все большую роль в формировании политики организации.

Теневые доходы ВОЗ: что известно

В новом отчете исследователей из Эдинбургского университета говорится, что к концу 2023 года (последний год, за который имеются данные) на счета Фонда перечислено около $83 млн корпоративных пожертвований. Личности примерно 60% жертвователей этой суммы скрыты.

Авторы отчета обнаружили, что уровень теневых пожертвований растет с каждым годом: в 2023 году 80% финансирования Фонда поступило от анонимных источников. При этом взносы составили не менее $100 тыс., что на 15% больше, чем в первый год.

Отмечается, что согласно отчетам ВОЗ, самая большая сумма ассигнований идет на “эксплуатационные расходы”, что, по словам критиков, является расплывчатым термином.

— Низкий уровень прозрачности донорской помощи потенциально подвергает ВОЗ риску предполагаемого ущерба репутации или неправомерного влияния, — пишут авторы доклада.

По их словам, обнародованные корпоративные пожертвования свидетельствуют о том, что деньги часто предоставляются для финансирования приоритетных задач доноров, а не ВОЗ.

Отмечается, что результаты были получены вскоре после того, как США прекратили финансирование ВОЗ, что поставило организацию в сложное финансовое положение и, вероятно, вынудит ее в обозримом будущем еще больше полагаться на взносы корпоративных доноров.

ВОЗ в основном финансируется государствами-членами и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. В организации постоянно подчеркивают необходимость увеличения источников дохода.

