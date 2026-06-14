Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові (World Blood Donor Day). Ця дата присвячена людям, які добровільно та безоплатно здають кров і допомагають рятувати життя мільйонів пацієнтів.

Хоча донорський рух має багаторічну історію, сама дата з’явилася відносно недавно — у 2005 році.

Її обрали на честь дня народження австрійського лікаря та лауреата Нобелівської премії Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові людини.

Зараз дивляться

Коли відзначають Всесвітній день донора крові у 2026 році

У 2026 році Всесвітній день донора крові традиційно припадає на 14 червня.

Щороку до цієї дати в багатьох країнах проводять інформаційні кампанії, акції зі здачі крові та заходи, покликані привернути увагу до важливості регулярного донорства.

Головна мета дня — подякувати людям, які добровільно здають кров, а також нагадати про необхідність постійного поповнення запасів крові для лікарень.

У 2026 році міжнародна кампанія проходить під гаслом One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives (Одна крапля людяності. Здай кров. Врятуй життя).

Організатори наголошують, що кожна донація є не лише медичною процедурою, а й проявом солідарності, співчуття та відповідальності перед іншими людьми.

Чому донорство крові важливе

Переливання крові необхідне під час складних операцій, лікування онкологічних захворювань, важких травм, пологів та багатьох інших станів.

Попри розвиток медицини та сучасних технологій, замінити донорську кров штучно досі неможливо. Саме тому медичні системи різних країн залежать від людей, які регулярно здають кров.

В Україні потреба у донорській крові залишається особливо актуальною. Після початку повномасштабної війни донорський рух значно активізувався, однак потреба у крові також зросла.

Для підтримання необхідних запасів крові її заготівлю регулярно проводять у всіх регіонах країни.

Відстежувати потребу в крові та отримувати перевірену інформацію про донорство можна через Донорську платформу — загальнонаціональний ресурс для чинних і майбутніх донорів.

Хто може стати донором

Донором крові може бути дієздатна людина віком від 18 років із масою тіла не менше ніж 50 кг.

Перед донацією кожен проходить медичне обстеження. Остаточне рішення про допуск ухвалює лікар.

Існують абсолютні та тимчасові протипоказання до донорства. До абсолютних належать, зокрема:

ВІЛ-інфекція;

вірусні гепатити B і C;

сифіліс;

деякі тяжкі серцево-судинні захворювання;

онкологічні хвороби;

низка хронічних захворювань органів і систем.

Тимчасово від донорства можуть відсторонити після операцій, татуювань, перенесених інфекцій, вакцинації, прийому окремих лікарських препаратів або контактів із хворими на вірусні гепатити.

Водночас люди, які отримали щеплення від гепатиту B, можуть бути донорами через десять днів після вакцинації.

Перенесений гепатит А не є абсолютним протипоказанням. Після одужання людина може бути допущена до донорства після відповідного медичного огляду.

Як підготуватися до здачі крові

Фахівці рекомендують здавати кров у першій половині дня після повноцінного відпочинку.

За 48 годин до процедури не варто вживати алкоголь. Також напередодні рекомендують відмовитися від жирної їжі, молочних продуктів, ковбас, копченостей та фастфуду.

У день донації необхідно легко поснідати. Для цього підійдуть каша на воді, чай і сухе печиво.

Курити не рекомендують щонайменше за дві години до здачі крові та протягом двох годин після процедури.

Після донації лікарі радять відпочити, пити більше рідини та уникати значних фізичних навантажень протягом 12 годин.

Цікаві факти про донорство крові

Одна донація може врятувати до трьох життів.

Донорська кров проходить обов’язкову перевірку на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс.

Для забору крові використовують лише одноразові стерильні системи, тому донор не може заразитися під час процедури.

Перед здачею крові кожен донор проходить медичний огляд та базові лабораторні дослідження.

Чоловікам рекомендують здавати кров не більше п’яти разів на рік, жінкам — не більше чотирьох разів на рік.

Якщо людина перенесла важку контузію, то формула крові змінюється і від донорства протягом наступних пʼяти-семи років слід утриматися.

Регулярне донорство може бути корисним для здоров’я. Дослідження свідчать про зв’язок між регулярними донаціями та нижчим ризиком тромбозів, а також деяких серцево-судинних захворювань.

Донорська кров не має повноцінної штучної заміни, тому її запаси можна поповнювати лише завдяки добровільним донорам.

Кров після донації розділяють на компоненти — еритроцити, тромбоцити та плазму, що дозволяє допомогти кільком пацієнтам одночасно.

Всесвітній день донора крові нагадує про просту, але надзвичайно важливу річ: кілька хвилин, витрачених на донацію, можуть подарувати іншій людині шанс на життя.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.