Медицинская помощь раненым военнослужащим – это не только работа врачей, которые проводят операции и лечат в госпиталях. За каждым случаем стоит целая система: стабилизация состояния, медицинская эвакуация, распределение пациентов между учреждениями, координация с гражданскими больницами и организация дальнейшего лечения.

В прифронтовом Запорожье эту работу координирует, в частности, военный госпиталь, взаимодействующий с медицинскими учреждениями гарнизона. Заместитель начальника госпиталя по медицинской части — начальница медицинской части, офицер Медицинских сил ВСУ Виктория Турушина рассказала Фактам ICTV, как построена эта система, какие этапы проходит раненый и почему важный винтик этой системы — диджитализованная база пациентов.

Медицинская помощь раненому: почему важна этапность

Путь раненого к полноценному лечению в идеале состоит из нескольких этапов. Их задача — оказать необходимую помощь на каждом уровне, стабилизировать состояние человека и доставить его туда, где нужны медицинские способности.

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— Если говорить об этапности, то первый уровень — это как правило стабилизационный пункт или медицинское временное формирование согласно новому стандарту. Объем пособия на этом этапе определяется возможностями медицинской службы военного формирования. Его важнейшая задача – стабилизировать пациента. Там речь не идет о полноценном оперативном вмешательстве: нужно быстро выполнить необходимые манипуляции, чтобы доставить человека на следующий этап, — объясняет Виктория Турушина.

Следующий уровень — передовая хирургическая группа от госпитального звена, которое по сути также является временным медицинским формированием, однако с большим объемом медицинской помощи. Здесь медики могут проводить операции и выполнять более сложные вмешательства, необходимые для стабилизации пациента.

После этого раненый может попасть в военный госпиталь или гражданскую больницу. Именно на этом этапе определяют, где человек получит дальнейшее лечение: останется в заведении, которое его приняло, или будет нуждаться в переводе на следующий уровень эвакуации.

В настоящее время оперативная обстановка часто нарушает этапность оказания медицинской помощи, поэтому пациенты могут попадать в лечебные учреждения всех форм собственности без догоспитальных этапов.

Как определяют, в какую больницу доставить раненого

В прифронтовом городе важно не только найти заведение, которое может принять пациента, но понимать его текущие возможности. Например, сколько свободных коек есть в больнице, работают ли там нужные специалисты, не возникло ли дополнительных обстоятельств, влияющих на ее работу. К примеру, если в городе недавно было попадание в жилые здания, то медики понимают, что обычная больница сейчас будет перегружена гражданскими пациентами.

В Запорожье для качественного распределения нагрузки была создана система координации между военным госпиталем и гражданскими медицинскими учреждениями. В больницах работают военные координаторы, которые отслеживают ситуацию с находящимися на лечении военнослужащими и помогают решать организационные вопросы.

— В каждой больнице есть военный координатор — человек из нашего личного состава, постоянно мониторящий, что там происходит. Она ведет учет военнослужащих, которые поступают на лечение, выписываются или обращаются самостоятельно. Мы контролируем ситуацию и можем оперативно реагировать, – рассказывает Виктория Турушина.

Благодаря этому взаимодействию госпиталь располагает информацией о койковом фонде, загруженности медицинских учреждений и доступности необходимых специалистов. Это позволяет принимать решение о дальнейшем лечении и при необходимости перенаправлять пациентов.

— В случаях массового поступления раненых это позволяет контролировать ситуацию и распределять нагрузку, — объясняет офицер.

Почему раненый не всегда остается в первом госпитале

Не каждое медицинское учреждение имеет одинаковые возможности. Иногда пациенту необходимо лечение, которое невозможно обеспечить на месте: узкопрофильная операция, специализированное обследование или помощь конкретного специалиста.

В таких случаях медики организуют перевод в другое заведение. Это может быть больница в другом городе или специализированный медицинский центр.

— Бывают случаи, когда пациента привозят к нам, мы проводим необходимое обследование, оформляем минимум документов — и он сразу едет в другое заведение, где могут провести исследования или вмешательства, которых нет в Запорожье, — рассказывает Виктория.

В то же время решение о переводе должно учитывать состояние человека. Не всегда быстрее означает лучшее: иногда пациенту необходимо сначала стабилизироваться, а только затем продолжать путь в другую больницу.

Как госпиталь готовится к массовому поступлению раненых

Один из самых больших вызовов для медицинской системы прифронтового города — внезапное увеличение количества пациентов. В таких условиях важно не только оказать помощь уже прибывшим, но и сохранить возможность принимать следующих.

При подготовке к возможному массовому поступлению раненых медики оценивают ресурсы больниц, наличие коек, специалистов и возможности для дальнейшего лечения. Важно также заранее понимать, как распределять пациентов между заведениями.

— На контрнаступлении 2023 года раненых было настолько много, что нам приходилось ежедневно организовывать дальнейшую эвакуацию, чтобы освобождать кровати для новых пациентов. Наибольший страх – когда ночью больницы сообщают, что у них нет мест. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать определенный запас кроватей, — говорит Виктория.

По ее словам, важно иметь не только общее представление о ресурсах медицинской системы, но и актуальную информацию, которая помогает быстро принимать решения.

Почему координация важна для спасения жизней

Медицинская эвакуация – это работа многих людей и подразделений. Ее результат зависит не только от профессионализма врачей, но и от того, насколько слаженно работают все звенья: от первой помощи до организации дальнейшего лечения.

Опыт Запорожья показывает, что военный госпиталь в прифронтовом городе может выполнять не только функцию лечебного учреждения, но и являться центром координации медицинского обеспечения гарнизона, объединяя военные и гражданские больницы.

— Военным подразделениям не обязательно самостоятельно контактировать с каждой гражданской больницей. Они могут обратиться к нам, а мы уже помогаем организовать процесс. Для нас важно, чтобы система работала слаженно и каждый военнослужащий получил необходимую помощь, — заключает Виктория Турушина.

Именно такое взаимодействие военной и гражданской медицины является частью работы медицинских сил ВСУ — системы, от которой зависит не только лечение раненых, но и непрерывность медицинской помощи в условиях войны.

Фото: Пресс-служба Медицинских сил ВСУ

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