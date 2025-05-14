Apple готовит iPhone к управлению мозгом: как это работает и что изменится уже в этом году

Компания Apple анонсировала новые функции своих устройств, которые станут доступными позже в этом году. Кроме новых настроек в Mac и App Store, корпорация также работает над технологией, которая позволит управлять iPhone, iPad или гарнитурой Vision Pro с помощью сигналов мозга.

Управление гаджетами Apple без прикосновений — что известно

Сейчас Apple развивает поддержку так называемых нейроинтерфейсов. Речь идет об устройствах, которые считывают сигналы из мозга человека и передают их в цифровую систему. Один из примеров — имплант Stentrode от компании Synchron.

Stentrode — это крошечное устройство, которое имплантируют в вену над моторной корой мозга. Оно фиксирует мозговые сигналы, которые отвечают за движения, и транслирует их в команды для устройств Apple. Имплантация проводится через яремную вену с помощью катетера — это малоинвазивная процедура, которая не требует операций на открытом мозге.

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Главная цель технологии — помочь людям с заболеваниями вроде бокового амиотрофического склероза (БАС), которые могут потерять способность говорить или двигаться.

Житель Питтсбурга Марк Джексон, страдающий БАС, стал одним из первых тестировщиков Stentrode. Он не может ходить и не покидает свой дом, но благодаря импланту и гарнитуре Apple Vision Pro он “путешествовал” в виртуальной реальности и “постоял” на краю пропасти в швейцарских Альпах.

Что изменится в iOS 19

Осенью Apple представит новую версию iOS 19, которая добавит поддержку нейроинтерфейсов в функцию Switch Control. Это позволит людям с имплантами управлять устройствами вообще без физических движений.

Также будет усовершенствована функция Personal Voice — искусственный голос, который можно создать заранее на случай потери речи. Если раньше нужно было записать 150 фраз, а обработка занимала несколько часов, то в iOS 19 достаточно будет 10 фраз, которые система обработает за минуту. Качество синтетического голоса также станет более естественным.

Кроме того, в App Store появятся новые отметки доступности, которые помогут быстро узнать, какие возможности имеет приложение для людей с инвалидностью. Новое приложение Magnifier должно облегчить жизнь пользователям с недостатками зрения.

Источник : 9to5Mac

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