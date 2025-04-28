Apple разрабатывает новые гаджеты к 20-летию iPhone: детали

Запуск Vision Pro стал первым шагом Apple в развитии технологий смешанной реальности.

О разработке следующих продуктов, которые будут представлены в 2027 году, рассказал в статье Bloomberg Марк Гурман.

Что известно о новинках

Первый новый продукт под названием N50 будет напоминать классические очки вроде моделей Ray-Ban от Meta, однако будет иметь встроенные функции Apple Intelligence.

Сейчас смотрят

Устройство будет анализировать окружающую среду с помощью встроенных камер, микрофонов и динамиков, а также предоставлять пользователю информацию в реальном времени.

Интересно, что очки не будут иметь традиционного дисплея, что существенно отличает их от многих конкурентов.

Габариты устройства должны быть такими же компактными, как у обычных очков, что позволит без всяких проблем пользоваться ими в повседневной жизни.

Пока неизвестно, сможет ли новый гаджет делать снимки, но тем временем компания активно работает над AirPods с камерами — в будущем они получат возможности Visual Intelligence.

Обе разработки должны увидеть мир уже в 2027 году, хотя окончательная дата запуска может измениться.

Источник : УНИАН

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.