Apple разрабатывает новые гаджеты к 20-летию iPhone: детали
Запуск Vision Pro стал первым шагом Apple в развитии технологий смешанной реальности.
О разработке следующих продуктов, которые будут представлены в 2027 году, рассказал в статье Bloomberg Марк Гурман.
Что известно о новинках
Первый новый продукт под названием N50 будет напоминать классические очки вроде моделей Ray-Ban от Meta, однако будет иметь встроенные функции Apple Intelligence.
Устройство будет анализировать окружающую среду с помощью встроенных камер, микрофонов и динамиков, а также предоставлять пользователю информацию в реальном времени.
Интересно, что очки не будут иметь традиционного дисплея, что существенно отличает их от многих конкурентов.
Габариты устройства должны быть такими же компактными, как у обычных очков, что позволит без всяких проблем пользоваться ими в повседневной жизни.
Пока неизвестно, сможет ли новый гаджет делать снимки, но тем временем компания активно работает над AirPods с камерами — в будущем они получат возможности Visual Intelligence.
Обе разработки должны увидеть мир уже в 2027 году, хотя окончательная дата запуска может измениться.