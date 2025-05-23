Словакия запустит в продажу воздушное авто в 2026 году: сколько будет стоить AirCar

Уже в начале 2026 года компания Klein Vision из Словакии планирует выпустить в продажу AirCar — первый в мире летающий автомобиль серийного производства.

Гибридное двухместное транспортное средство с выдвижными крыльями может двигаться как по дороге, так и по небу, преодолевая сотни километров на обычном бензине.

— AirCar осуществляет мечту моей жизни — сделать полеты доступными для обычных людей. Это новое измерение персональной мобильности, — сказал основатель компании Стефан Кляйн.

Как работает AirCar

Внешне авто выглядит как спортивное купе с четырьмя колесами и двумя крыльями. Перед взлетом пилот нажимает кнопку, и за менее чем две минуты крылья автоматически выдвигаются. После приземления они прячутся обратно в кузов.

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AirCar преодолевает около 300 м взлетной полосы, разгоняясь до 200 км/ч, а в воздухе может поддерживать крейсерскую скорость до 250 км/ч и подниматься на высоту до 5,5 км.

Пропеллер между фюзеляжем и хвостом обеспечивает полет. Машина использует обычное автомобильное топливо, однако в будущем, как отмечают в компании, перейдет на электродвигатель, когда появятся аккумуляторы с достаточной энергоемкостью.

Сколько стоит AirCar и тестовые испытания

Ожидается, что цена AirCar будет начинаться от $800 тыс., но может достичь $1 млн — в зависимости от конфигурации. Потенциальные покупатели смогут выбирать между версиями с двигателями 280, 320 и 340 лошадиных сил.

Первые полеты уже проведены — прототип выполнил более 170 часов в воздухе и совершил более 500 взлетов и посадок. В 2023 году путешествие на борту AirCar совершил французский музыкант Жан-Мишель Жарр, пролетев две мили над аэропортом в Пьештянах.

— Это как быть в книге Жюля Верна. Через мгновение ты уже в воздухе — невероятно, — прокомментировал он.

В том же году автомобиль протестировал и телеведущий Джеймс Мэй, бывший ведущий Top Gear, которого так поразила разработка, что он не мог подобрать слов, чтобы описать свой восторг.

В январе 2022 года AirCar получил Сертификат летной годности в Словакии, что открыло путь к серийному производству и коммерческому использованию. В Великобритании тем временем правительство выделило £20 млн на подготовку инфраструктуры для полетов таких такси. Первые официальные полеты с пассажирами планируются к 2026 году.

Перспектива рынка

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что к 2040 году глобальный рынок воздушных автомобилей достигнет $1 трлн, а к 2050 — $9 трлн. Такие транспортные средства могут существенно снизить пробки на дорогах, используя свободное воздушное пространство.

Хотя AirCar уже готов к продаже, в некоторых странах, в частности в Великобритании, его использование потребует отдельного согласования.

Фото: скриншот из видео презентации

Источник : Daily Mail

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