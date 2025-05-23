Словаччина запустить у продаж повітряне авто у 2026 році: скільки коштуватиме AirCar

Уже на початку 2026 року компанія Klein Vision зі Словаччини планує випустити у продаж AirCar — перший у світі автомобіль, що літає, серійного виробництва.

Гібридний двомісний транспортний засіб із висувними крилами може рухатися як по дорозі, так і по небу, долаючи сотні кілометрів на звичайному бензині.

– AirCar здійснює мрію мого життя – зробити польоти доступними для звичайних людей. Це новий вимір персональної мобільності, – сказав засновник компанії Стефан Кляйн.

Як працює AirCar

Ззовні авто має вигляд спортивного купе з чотирма колесами та двома крилами. Перед зльотом пілот натискає кнопку, і за менш ніж дві хвилини крила автоматично висуваються. Після приземлення вони ховаються назад у кузов.

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AirCar долає близько 300 м злітної смуги, розганяючись до 200 км/год, а в повітрі може підтримувати крейсерську швидкість до 250 км/год і підійматися на висоту до 5,5 км.

Пропелер між фюзеляжем і хвостом забезпечує політ. Машина використовує звичайне автомобільне пальне, однак у майбутньому, як зазначають у компанії, перейде на електродвигун, коли з’являться акумулятори з достатньою енергомісткістю.

Скільки коштує AirCar та тестові випробування

Очікується, що ціна AirCar починатиметься від $800 тис., але може сягнути $1 млн – залежно від конфігурації. Потенційні покупці зможуть обирати між версіями з двигунами 280, 320 та 340 кінських сил.

Перші польоти вже проведено – прототип виконав понад 170 годин у повітрі й здійснив понад 500 злетів і посадок. У 2023 році подорож на борту AirCar здійснив французький музикант Жан-Мішель Жарр, пролетівши дві милі над аеропортом у П’єштянах.

– Це ніби бути у книзі Жуля Верна. За мить ти вже в повітрі – неймовірно, – прокоментував він.

Того ж року автомобіль протестував і телеведучий Джеймс Мей, колишній ведучий Top Gear, якого так вразила розробка, що він не міг дібрати слів, аби описати свій захват.

У січні 2022 року AirCar отримав Сертифікат льотної придатності у Словаччині, що відкрило шлях до серійного виробництва та комерційного використання. У Великій Британії тим часом уряд виділив £20 млн на підготовку інфраструктури для польотів таких таксі. Перші офіційні польоти з пасажирами плануються до 2026 року.

Перспектива ринку

Аналітики Morgan Stanley прогнозують, що до 2040 року глобальний ринок повітряних автомобілів досягне $1 трлн, а до 2050 – $9 трлн. Такі транспортні засоби можуть суттєво знизити затори на дорогах, використовуючи вільний повітряний простір.

Хоча AirCar уже готовий до продажу, в деяких країнах, зокрема у Великій Британії, його використання потребуватиме окремого погодження.

Фото: скриншот з відео презентації

Джерело : Daily Mail

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