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Маск и Дуров объединились: Grok полноценно заработает в Telegram уже этим летом

Grok інтегрується в Telegram
Фото: Unsplash

Компания Илона Маска xAI заключила годовое соглашение с мессенджером Telegram о размещении своего искусственного интеллекта Grok на платформе.

Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, стоимость соглашения составляет $300 млн, которые будут выплачены наличными и акциями. Также Telegram получит 50% доходов от подписок на Grok, приобретенных через приложение.

Grok интегрируют в Telegram

По словам Дурова, этим летом чат-бот интегрируют во все версии приложения. Ранее такая возможность была доступна только для пользователей с премиум-подпиской.

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Ожидается, что сотрудничество предоставит xAI ценные возможности для тренировки и совершенствования моделей искусственного интеллекта благодаря взаимодействию с миллиардной аудиторией Telegram.

Компании, работающие в сфере ИИ, сталкиваются с нехваткой качественных открытых данных, поэтому все чаще обращаются к пользовательской активности в соцсетях для обучения моделей.

Напомним, ранее в этом году xAI приобрела соцсеть X (бывший Twitter) по оценке в $33 млрд. В соответствии с ее политикой конфиденциальности, посты пользователей X используются для обучения моделей ИИ. Будет ли xAI действовать так же в Telegram, пока неизвестно.

В 2025 году xAI уже заключила несколько соглашений, направленных на укрепление позиций как в сфере ИИ-инфраструктуры, так и в финансовых сервисах.

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ШІ Штучний інтелект

Источник: Reuters
Telegram, Ілон Маск, Павел Дуров, Штучний інтелект
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