Маск и Дуров объединились: Grok полноценно заработает в Telegram уже этим летом

Компания Илона Маска xAI заключила годовое соглашение с мессенджером Telegram о размещении своего искусственного интеллекта Grok на платформе.

Как сообщил основатель Telegram Павел Дуров, стоимость соглашения составляет $300 млн, которые будут выплачены наличными и акциями. Также Telegram получит 50% доходов от подписок на Grok, приобретенных через приложение.

По словам Дурова, этим летом чат-бот интегрируют во все версии приложения. Ранее такая возможность была доступна только для пользователей с премиум-подпиской.

Ожидается, что сотрудничество предоставит xAI ценные возможности для тренировки и совершенствования моделей искусственного интеллекта благодаря взаимодействию с миллиардной аудиторией Telegram.

