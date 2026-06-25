Беларусь под влиянием России осуществляет на своей территории мероприятия, направленные на расширение возможностей для агрессии против Украины.

Минск получил от Украины призывы к прекращению этого, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об участии Беларуси в затягивании войны

— Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны, — отметил глава государства в четверг, 25 июня.

По словам президента, белорусская сторона знает, какие именно шаги необходимо предпринять для достижения мира.

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Он подчеркнул, что развитие “приграничной инфраструктуры агрессии” со стороны Беларуси должно быть прекращено.

— Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной, — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки Олег Луговский доложил о реализации в Беларуси под очевидным российским влиянием мероприятий по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

В частности, речь идет о строительстве дорожной инфраструктуры и баз для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов вдоль украинско-белорусской границы.

— Это приграничные направления Кобрин — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО, — сообщил Зеленский.

Ретрансляторы для российских БпЛА на границе

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые россияне используют для наведения ударов.

Президент Украины выдвинул Минску ультиматум с требованием демонтировать или отключить это оборудование в течение недели. В случае невыполнения этого требования Украина пообещала сделать это самостоятельно.

24 июня Зеленский сообщил, что оборудование, размещенное на территории Беларуси и предназначенное для корректировки ударов российских беспилотников по Украине, прекратило работу.

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