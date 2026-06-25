В пятницу, 26 июня, в Украине не планируется введение графиков отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 26 июня: что известно

— Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики призывают граждан утром и вечером придерживаться рационального потребления электроэнергии.

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В пиковый период с 18:00 до 22:00 рекомендуется экономить электроэнергию, а использование мощных электроприборов перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00.

Напомним, 25 июня в некоторых районах Киева из-за технологического нарушения на одном из энергообъектов произошли аварийные отключения электроэнергии.

Энергетики подчеркивали важность ответственного использования электроэнергии для сохранения стабильности системы в часы пиковой нагрузки.

Соблюдение рационального потребления помогает поддерживать работу энергосистемы в условиях высокого спроса и возможных технических колебаний.

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