Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского и якобы передал им призыв к переговорам.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Пул первого.

Лукашенко о встрече с представителями Зеленского

По словам Лукашенко, во время встречи он попросил передать украинской стороне, что не стоит паниковать, а нужно искать пути для достижения договоренностей.

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— Передайте своему президенту: если он думает, что можно так с нами разговаривать и что нас втянут в войну, то он должен понимать — характер войны мгновенно изменится, — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что Беларусь якобы не заинтересована в прямом втягивании в войну против Украины, однако в очередной раз подчеркнул поддержку России.

— Мы не хотим воевать с украинцами. Поэтому наша позиция миролюбива. Но в любой ситуации мы будем рядом с Россией. Иначе быть не может, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия понимают, с кем борются, а Минск якобы стремится к миру, но только при условии гарантий.

Лукашенко также заявил, что Минску и Москве не нужна война, и призвал разобраться в ситуации и учитывать интересы сторон.

В то же время он не привел подробностей о том, кто именно входил в состав делегации, которая якобы встречалась с ним, и когда эта встреча состоялась.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что на территории Беларуси установлены ретрансляторы, которые помогают россиянам корректировать атаки дронов по Украине. Президент Зеленский обратился к Лукашенко с требованием демонтировать ретрансляторы. В противном случае он может сделать это самостоятельно.

Позже Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси сейчас не работают.

По словам Зеленского, в настоящее время Беларусь строит дороги и базы для боеприпасов вдоль границы.

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