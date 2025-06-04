WhatsApp оновив вимоги: які iPhone залишилися без месенджера

Месенджер WhatsApp з початку червня офіційно припинив підтримку пристроїв, які працюють на версіях iOS, старіших за 15.1. Про це повідомила компанія Meta, уточнивши, що зміни мали набути чинності ще 5 травня, але були відтерміновані.

Які моделі iPhone більше не підтримують WhatsApp

У результаті цього оновлення власники iPhone 5s, iPhone 6 та iPhone 6 Plus втратили можливість користуватися застосунком. У месенджері пояснили, що оновлення політики сумісності пов’язане з потребою підтримувати актуальні стандарти безпеки та стабільності платформи.

Користувачі, які досі використовують ці моделі, не зможуть більше оновлювати застосунок або авторизуватися в ньому. У деяких випадках застосунок може продовжувати працювати певний час, однак із перебоями або без доступу до нових функцій. Як тимчасове рішення у компанії пропонують використовувати вебверсію месенджера, хоча вона має обмежений функціонал.

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Як зберегти листування в WhatsApp

Для тих хто планує перехід на новіший пристрій, WhatsApp радить заздалегідь створити резервну копію чатів у iCloud. Надалі історію листування можна буде перенести на новий смартфон за допомогою вбудованої функції Chat Transfer.

Така новина викликала активну дискусію серед користувачів. Дехто вказує, що старі моделі все ще здатні впоратися з базовими функціями.

– iPhone 6s і досі чудово працює. Сподіваюся, WhatsApp не прибере і його, – написав один із користувачів форуму MacRumors.

Інші нарікають на “програмоване старіння” техніки та надто короткий життєвий цикл смартфонів:

– Якщо холодильник за тисячу доларів може працювати 20 років, то чому телефони – лише десять? – додав інший коментатор.

Водночас стало відомо, що WhatsApp нарешті з’явився у версії для iPad – уперше за 15 років існування платформи. Також розробляється окремий застосунок Instagram для планшетів Apple.

Джерело : MacRumors

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