Apple работает над конкурентом ChatGPT: что известно о проекте

Корпорация Apple работает над новой системой искусственного интеллекта, похожей на ChatGPT, которую разрабатывает недавно сформированная команда Answers.

Компания впервые решила развивать собственное решение для поисковых запросов, что может коренным образом изменить функциональность Siri и ее роль в экосистеме Apple.

Apple создаст аналог ChatGPT

Новое подразделение Apple официально называется Answers, Knowledge and Information (AKI). Его возглавил старший директор Робби Уокер, который ранее руководил Siri, но потерял эту роль после задержек в разработке.

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Теперь Уокер возглавляет инициативу по созданию “answer engine” — инструмента для поиска ответов в сети, подобного функционалу ChatGPT или Google Gemini.

Хотя проект находится только на ранней стадии, Apple уже рассматривает вариант создания отдельного приложения для этой системы, а также новой бэкенд-инфраструктуры, которая позволит интегрировать поисковые возможности в Siri, Spotlight и Safari.

Почему Apple меняет стратегию

После презентации платформы Apple Intelligence в 2024 году компания подчеркнула, что не планирует создавать собственного чат-бота, а вместо этого интегрировала ChatGPT от OpenAI в Siri. Руководители Apple заявляли, что пользователи не слишком заинтересованы в чат-ботах, а также подчеркивали, что отсутствие такого продукта не означает отставание в области ИИ.

Однако на самом деле продукты типа ChatGPT приобрели глобальную популярность — миллионы пользователей используют их не только для обучения, но и для повседневного поиска информации. Между тем Siri остается ограниченной в функционале и часто переадресовывает запросы либо в ChatGPT через упрощенный интерфейс, либо просто в Google.

Поэтому команда AKI получила задание разработать систему, которая сможет отвечать на общие вопросы, ища информацию в интернете – то есть фактически работает как ИИ-поиск.

В вакансиях на сайте Apple указано, что цель команды – создание интуитивных способов взаимодействия с информацией в таких продуктах, как Siri, Safari, Spotlight, Messages и Lookup. Объявления о работе также содержат требования к опыту в разработке поисковых алгоритмов и систем поиска.

Источник : Bloomberg

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