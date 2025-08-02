Речь идет о ChatGPT и Gemini: в ЕС теперь новые требования к прозрачности ИИ

В Европейском Союзе вступили в силу новые требования к прозрачности искусственного интеллекта (ИИ) общего назначения. Это произошло в субботу, 2 августа.

Речь идет о таких чатботах, как ChatGPT и Gemini, которые могут использоваться для генерации текста, изображений и программирования.

В ЕС вступили в силу требования к прозрачности ИИ

Согласно новым требованиям, разработчики ИИ должны раскрывать принципы работы своих моделей, а также предоставлять данные, которые использовались для их обучения.

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Для наиболее продвинутых моделей, которые считаются потенциальными источниками рисков для общества, будет обязательно документирование всех мер безопасности.

Эти нововведения направлены на обеспечение защиты интеллектуальной собственности, включая авторские права создателей и правообладателей контента.

Физические лица смогут подавать в суд на ИИ за нарушения уже со 2 августа этого года.

В то же время европейский орган по надзору за ИИ (European AI Office) начнет проверку новых моделей с августа 2026 года, а тех, которые были выпущены до 2 августа 2025-го, – с августа 2027 года.

По оценкам экспертов, сумма возможных штрафов в случае нарушений может достичь $17,1 млн, что составляет 3% годового объема рынка услуг в сфере ИИ-услуг.

Источник : Deutsche Welle

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