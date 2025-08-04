Apple працює над конкурентом ChatGPT: що відомо про проєкт

Корпорація Apple працює над новою системою штучного інтелекту, схожою на ChatGPT, яку розробляє нещодавно сформована команда Answers.

Компанія вперше вирішила розвивати власне рішення для пошукових запитів, що може докорінно змінити функціональність Siri та її роль в екосистемі Apple.

Apple створить аналог ChatGPT

Новий підрозділ Apple офіційно називається Answers, Knowledge and Information (AKI). Його очолив старший директор Роббі Вокер, який раніше керував Siri, але втратив цю роль після затримок у розробці.

Зараз дивляться

Тепер Вокер очолює ініціативу створення “answer engine” – інструменту для пошуку відповідей у мережі, подібного до функціоналу ChatGPT чи Google Gemini.

Хоча проєкт лише на ранній стадії, Apple вже розглядає варіант створення окремого застосунку для цієї системи, а також нової бекенд-інфраструктури, яка дасть змогу інтегрувати пошукові можливості в Siri, Spotlight і Safari.

Чому Apple змінює стратегію

Після презентації платформи Apple Intelligence у 2024 році компанія наголосила, що не планує створювати власного чат-бота, натомість інтегрувала ChatGPT від OpenAI у Siri. Керівники Apple заявляли, що користувачі не надто зацікавлені в чат-ботах, а також наголошували, що відсутність такого продукту не означає відставання в галузі ШІ.

Однак насправді продукти на кшталт ChatGPT набули глобальної популярності – мільйони користувачів використовують їх не лише для навчання, а й для повсякденних пошуків інформації. Тим часом Siri залишається обмеженою у функціоналі й часто переадресовує запити або до ChatGPT через спрощений інтерфейс або просто на Google.

Тому команда AKI отримала завдання розробити систему, яка зможе відповідати на загальні питання, шукаючи інформацію в інтернеті – тобто фактично працює як ШІ-пошук.

У вакансіях на сайті Apple зазначено, що мета команди – створення інтуїтивних способів взаємодії з інформацією в таких продуктах, як Siri, Safari, Spotlight, Messages та Lookup. Оголошення про роботу також містять вимоги до досвіду в розробці пошукових алгоритмів і систем пошуку.

Джерело : Bloomberg

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