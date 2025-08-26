Как оборудование Logitech помогает с организацией идеальных бизнес-конференций

Организация бизнес-конференций требует внимания ко многим деталям. Особенно важно качественное техническое оборудование. Оно может варьироваться от веб-камер, микрофонов и ноутбуков бизнес-серии до сложных систем, используемых в специально оборудованных конференц-залах.

Качественное оборудование для видеоконференции оказывает положительное влияние на уровень организации бизнес-встреч и улучшает общий опыт взаимодействия. Компания Logitech является одним из лидеров в сфере технического оснащения бизнес-конференций. В линейке оборудования для конференций Logitech представлено 5 комплексных решений.

MeetUp 2 – идеальное решение для небольших помещений

MeetUp 2 обеспечивает сверх-широкое поле обзора в 120°, благодаря чему каждый участник попадает в кадр. Камера также оснащена 5-кратным цифровым зумом, позволяющим точно кадровать спикеров. Устройство легко подключается к бизнес ноутбукам и работает со многими приложениями для видеоконференций.

Краткое описание:

для малых переговорных комнат;

Ultra HD 4K с разрешением 3840×2160 и автофокусировкой;

5-кратный цифровой зум.

Rally Bar Huddle – универсальное решение для видеоконференций

Эта система для видеоконференций легко настраивается благодаря программному обеспечению CollabOS и обладает простой интеграцией с Tap IP. Она может использоваться как автономное устройство или подключаться через USB к компьютеру или ноутбуку.

Характеристики:

ориентирована на небольшие комнаты (до 6 человек);

USB-режим, режим устройства и AI-видоискатель;

4-кратный цифровой зум.

Rally Bar Mini – оптимальное решение для средних помещений

Видеопанель обеспечивает кинематографическое качество видео благодаря 2 камерам с оптическим зумом и видоискателем с искусственным интеллектом. Технология RightSound на базе ИИ автоматически выравнивает громкость голосов и ингибирует фоновые шумы. Система легко подключается и поддерживает встроенные приложения для Microsoft Teams Rooms и Zoom.

Несколько особенностей:

для небольших и средних комнат (до 12 человек);

USB-режим и режим устройства;

моторизованный наклон/панорамирование (PTZ) и AI-видоискатель;

4-кратный цифровой зум.

Rally Bar – мастхэв для видеоконференций в средних и больших помещениях.

Эта универсальная система видеоконференции обеспечивает отличное качество изображения благодаря оптике с разрешением 4К и автоматизированному управлению камерой.

Встроенные технологии RightLight и RightSight автоматически настраивают освещение и кадрирование. Rally Bar оснащена 6 микрофонами с формированием луча и 2 динамиками, обеспечивающими чистый звук.

Главные свойства:

для средних и больших комнат (до 20 человек);

USB-режим;

режим устройства;

моторизованный наклон/панорамирование (PTZ);

AI-видоискатель;

общий зум до 15 раз.

Rally Plus – студийное качество изображения с разрешением 4K в больших помещениях.

Центральным элементом является камера PTZ, которая с помощью технологии RightSight автоматически настраивает объектив так, чтобы все участники остались в кадре.

Система также позволяет расширять звуковое покрытие с помощью дополнительных микрофонов и второго динамика. Для подключения системы необходим ноутбук для бизнеса.

Некоторые характеристики:

для больших и очень больших помещений (до 40 человек);

USB-режим, моторизованный наклон/панорамирование (PTZ) и AI-видоискатель;

общий зум до 15 раз.

Ознакомиться подробнее с профессиональным оборудованием для разных конференц-залов можно на официальном сайте CTLine. Профессиональные консультанты помогут подобрать решение, удовлетворяющее все потребности и обеспечившее качественное техническое оснащение вашего пространства.

