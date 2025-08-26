Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что изменится с 1 сентября
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Казалась жизнерадостной: друг Наты Лайм рассказал о состоянии блогерши перед смертью
Реклама
Реклама
Малиновская Ангелина, редактор ленты
6 мин.

Как оборудование Logitech помогает с организацией идеальных бизнес-конференций

Оборудование для видеоконференции: как выбрать и где купить
Фото: Pixabay

Организация бизнес-конференций требует внимания ко многим деталям. Особенно важно качественное техническое оборудование. Оно может варьироваться от веб-камер, микрофонов и ноутбуков бизнес-серии до сложных систем, используемых в специально оборудованных конференц-залах.

Качественное оборудование для видеоконференции оказывает положительное влияние на уровень организации бизнес-встреч и улучшает общий опыт взаимодействия. Компания Logitech является одним из лидеров в сфере технического оснащения бизнес-конференций. В линейке оборудования для конференций Logitech представлено 5 комплексных решений.

MeetUp 2 – идеальное решение для небольших помещений

MeetUp 2 обеспечивает сверх-широкое поле обзора в 120°, благодаря чему каждый участник попадает в кадр. Камера также оснащена 5-кратным цифровым зумом, позволяющим точно кадровать спикеров. Устройство легко подключается к бизнес ноутбукам и работает со многими приложениями для видеоконференций.

Сейчас смотрят

Краткое описание:

  • для малых переговорных комнат;
  • Ultra HD 4K с разрешением 3840×2160 и автофокусировкой;
  • 5-кратный цифровой зум.
  • Rally Bar Huddle – универсальное решение для видеоконференций

Эта система для видеоконференций легко настраивается благодаря программному обеспечению CollabOS и обладает простой интеграцией с Tap IP. Она может использоваться как автономное устройство или подключаться через USB к компьютеру или ноутбуку.

Характеристики:

  • ориентирована на небольшие комнаты (до 6 человек);
  • USB-режим, режим устройства и AI-видоискатель;
  • 4-кратный цифровой зум.

Rally Bar Mini – оптимальное решение для средних помещений

Видеопанель обеспечивает кинематографическое качество видео благодаря 2 камерам с оптическим зумом и видоискателем с искусственным интеллектом. Технология RightSound на базе ИИ автоматически выравнивает громкость голосов и ингибирует фоновые шумы. Система легко подключается и поддерживает встроенные приложения для Microsoft Teams Rooms и Zoom.

Несколько особенностей:

  • для небольших и средних комнат (до 12 человек);
  • USB-режим и режим устройства;
  • моторизованный наклон/панорамирование (PTZ) и AI-видоискатель;
  • 4-кратный цифровой зум.

Rally Bar – мастхэв для видеоконференций в средних и больших помещениях.

Эта универсальная система видеоконференции обеспечивает отличное качество изображения благодаря оптике с разрешением 4К и автоматизированному управлению камерой.

Встроенные технологии RightLight и RightSight автоматически настраивают освещение и кадрирование. Rally Bar оснащена 6 микрофонами с формированием луча и 2 динамиками, обеспечивающими чистый звук.

Главные свойства:

  • для средних и больших комнат (до 20 человек);
  • USB-режим;
  • режим устройства;
  • моторизованный наклон/панорамирование (PTZ);
  • AI-видоискатель;
  • общий зум до 15 раз.

Rally Plus – студийное качество изображения с разрешением 4K в больших помещениях.

Центральным элементом является камера PTZ, которая с помощью технологии RightSight автоматически настраивает объектив так, чтобы все участники остались в кадре.

Система также позволяет расширять звуковое покрытие с помощью дополнительных микрофонов и второго динамика. Для подключения системы необходим ноутбук для бизнеса.

Некоторые характеристики:

  • для больших и очень больших помещений (до 40 человек);
  • USB-режим, моторизованный наклон/панорамирование (PTZ) и AI-видоискатель;
  • общий зум до 15 раз.

Ознакомиться подробнее с профессиональным оборудованием для разных конференц-залов можно на официальном сайте CTLine. Профессиональные консультанты помогут подобрать решение, удовлетворяющее все потребности и обеспечившее качественное техническое оснащение вашего пространства.

Связанные темы:

Техніка і технологіїТехнологии
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь