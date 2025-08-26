Як обладнання Logitech допомагає з організацією ідеальних бізнес-конференцій
Організація бізнес-конференцій вимагає уваги до багатьох деталей. Особливо важливим є якісне технічне обладнання. Воно може варіюватися від вебкамер, мікрофонів і ноутбуків бізнес серії до складних систем, що використовуються у спеціально обладнаних конференц-залах.
Якісне обладнання для відеоконференції позитивно впливає на рівень організації бізнес-зустрічей і покращує загальний досвід взаємодії. Компанія Logitech є одним із лідерів у сфері технічного оснащення бізнес-конференцій. У лінійці обладнання для конференцій Logitech представлено 5 комплексних рішень.
MeetUp 2 – ідеальне рішення для невеликих приміщень
MeetUp 2 забезпечує надшироке поле огляду в 120°, завдяки чому кожен учасник потрапляє в кадр. Камера також оснащена 5-кратним цифровим зумом, що дозволяє точно кадрувати спікерів. Пристрій легко підключається до бізнес ноутбуків і працює з багатьма програмами для відеоконференцій.
Короткий опис:
- для малих переговорних кімнат;
- Ultra HD 4K з роздільною здатністю 3840×2160 та автофокусуванням;
- 5-кратний цифровий зум.
Rally Bar Huddle – універсальне рішення для відеоконференцій
Ця система для відеоконференцій легко налаштовується завдяки програмному забезпеченню CollabOS і має просту інтеграцію з Tap IP. Вона може використовуватися як автономний пристрій або підключатися через USB до ПК чи ноутбука.
Характеристики:
- орієнтована на невеликі кімнати (до 6 осіб);
- USB-режим, режим пристрою та AI-видошукач;
- 4-кратний цифровий зум.
Rally Bar Mini – оптимальне рішення для середніх приміщень
Відеопанель забезпечує кінематографічну якість відео завдяки 2 камерам з оптичним зумом і видошукачем зі штучним інтелектом. Технологія RightSound на базі ШІ автоматично вирівнює гучність голосів і пригнічує фонові шуми. Система легко підключається, а також підтримує вбудовані додатки для Microsoft Teams Rooms та Zoom.
Декілька особливостей:
- для невеликих і середніх кімнат (до 12 осіб);
- USB-режим і режим пристрою;
- моторизований нахил / панорамування (PTZ) та AI-видошукач;
- 4-кратний цифровий зум.
Rally Bar – мастхев для відеоконференцій у середніх і великих приміщеннях
Ця універсальна система відеоконференцзв’язку забезпечує чудову якість зображення завдяки оптиці з роздільною здатністю 4К та автоматизованому керуванню камерою.
Вбудовані технології RightLight та RightSight автоматично налаштовують освітлення та кадрування. Rally Bar оснащена 6 мікрофонами з формуванням променя та 2 динаміками, що забезпечують чистий звук.
Головні властивості:
- для середніх і великих кімнат (до 20 осіб);
- USB-режим, режим пристрою;
- моторизований нахил / панорамування (PTZ);
- AI-видошукач;
- загальний зум до 15 разів.
Rally Plus – студійна якість зображення з роздільною здатністю 4K у великих приміщеннях
Центральним елементом є PTZ-камера, яка за допомогою технології RightSight автоматично налаштовує об’єктив так, щоб усі учасники залишилися в кадрі.
Система також дозволяє розширювати звукове покриття за допомогою додаткових мікрофонів і другого динаміка. Для підключення системи необхідний ноутбук для бізнесу.
Деякі характеристики:
- для великих і дуже великих приміщень (до 40 осіб);
- USB-режим, моторизований нахил / панорамування (PTZ) та AI-видошукач;
загальний зум до 15 разів.
Ознайомитися детальніше з професійним обладнанням для різних конференц-залів можна на офіційому сайті CTLine. Професійні консультанти допоможуть підібрати рішення, яке задовольнить всі потреби та забезпечить якісне технічне оснащення вашого простору.