Як обладнання Logitech допомагає з організацією ідеальних бізнес-конференцій

Організація бізнес-конференцій вимагає уваги до багатьох деталей. Особливо важливим є якісне технічне обладнання. Воно може варіюватися від вебкамер, мікрофонів і ноутбуків бізнес серії до складних систем, що використовуються у спеціально обладнаних конференц-залах.

Якісне обладнання для відеоконференції позитивно впливає на рівень організації бізнес-зустрічей і покращує загальний досвід взаємодії. Компанія Logitech є одним із лідерів у сфері технічного оснащення бізнес-конференцій. У лінійці обладнання для конференцій Logitech представлено 5 комплексних рішень.

MeetUp 2 – ідеальне рішення для невеликих приміщень

MeetUp 2 забезпечує надшироке поле огляду в 120°, завдяки чому кожен учасник потрапляє в кадр. Камера також оснащена 5-кратним цифровим зумом, що дозволяє точно кадрувати спікерів. Пристрій легко підключається до бізнес ноутбуків і працює з багатьма програмами для відеоконференцій.

Короткий опис:

для малих переговорних кімнат;

Ultra HD 4K з роздільною здатністю 3840×2160 та автофокусуванням;

5-кратний цифровий зум.

Rally Bar Huddle – універсальне рішення для відеоконференцій

Ця система для відеоконференцій легко налаштовується завдяки програмному забезпеченню CollabOS і має просту інтеграцію з Tap IP. Вона може використовуватися як автономний пристрій або підключатися через USB до ПК чи ноутбука.

Характеристики:

орієнтована на невеликі кімнати (до 6 осіб);

USB-режим, режим пристрою та AI-видошукач;

4-кратний цифровий зум.

Rally Bar Mini – оптимальне рішення для середніх приміщень

Відеопанель забезпечує кінематографічну якість відео завдяки 2 камерам з оптичним зумом і видошукачем зі штучним інтелектом. Технологія RightSound на базі ШІ автоматично вирівнює гучність голосів і пригнічує фонові шуми. Система легко підключається, а також підтримує вбудовані додатки для Microsoft Teams Rooms та Zoom.

Декілька особливостей:

для невеликих і середніх кімнат (до 12 осіб);

USB-режим і режим пристрою;

моторизований нахил / панорамування (PTZ) та AI-видошукач;

4-кратний цифровий зум.

Rally Bar – мастхев для відеоконференцій у середніх і великих приміщеннях

Ця універсальна система відеоконференцзв’язку забезпечує чудову якість зображення завдяки оптиці з роздільною здатністю 4К та автоматизованому керуванню камерою.

Вбудовані технології RightLight та RightSight автоматично налаштовують освітлення та кадрування. Rally Bar оснащена 6 мікрофонами з формуванням променя та 2 динаміками, що забезпечують чистий звук.

Головні властивості:

для середніх і великих кімнат (до 20 осіб);

USB-режим, режим пристрою;

моторизований нахил / панорамування (PTZ);

AI-видошукач;

загальний зум до 15 разів.

Rally Plus – студійна якість зображення з роздільною здатністю 4K у великих приміщеннях

Центральним елементом є PTZ-камера, яка за допомогою технології RightSight автоматично налаштовує об’єктив так, щоб усі учасники залишилися в кадрі.

Система також дозволяє розширювати звукове покриття за допомогою додаткових мікрофонів і другого динаміка. Для підключення системи необхідний ноутбук для бізнесу.

Деякі характеристики:

для великих і дуже великих приміщень (до 40 осіб);

USB-режим, моторизований нахил / панорамування (PTZ) та AI-видошукач;

загальний зум до 15 разів.

Ознайомитися детальніше з професійним обладнанням для різних конференц-залів можна на офіційому сайті CTLine. Професійні консультанти допоможуть підібрати рішення, яке задовольнить всі потреби та забезпечить якісне технічне оснащення вашого простору.

