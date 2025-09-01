1 сентября 2025 года провайдер Cityhost.ua отмечает свой юбилей — 20 лет на рынке хостинга и доменных услуг. За это время в Украине появился массовый интернет, выросли целые поколения онлайн-бизнеса, а Cityhost превратился в одного из ключевых игроков в сфере регистрации доменных имен, размещения сайтов и других интернет-проектов.

Сегодня компания празднует юбилей вместе с пользователями — запустила подарочную акцию Мерч за мем и объявила о скидках на хостинг, виртуальные серверы и популярные украинские домены. Узнать больше об акции вы можете на сайте и на страницах хостинг-провайдера в соцсетях.

В далеком 2005 году в Украине только появляются первые онлайн-магазины, форумы собирают тысячи пользователей, а собственный сайт еще звучит как что-то почти экзотическое. Именно тогда начинает свою деятельность Cityhost. Главная идея была проста: создать удобный сервис, который будет обеспечивать стабильную работу интернет-сайтов и других онлайн-проектов. Особое внимание также уделили удобству в управлении и качественной, человечной технической поддержке.

Сейчас смотрят

Со временем рынок становился все более требовательным. Бизнесу уже не хватало простого хостинга — требовались выделенные серверы, VPS/VDS, хранилища данных. Cityhost расширяет линейку, параллельно инвестируя в автоматизацию.

Блокировка российских клиентов и дерусификация доменов

В 2022 году команда Cityhost приняла принципиальное решение — полностью заблокировать все аккаунты клиентов из России. Для бизнеса это означало потерю части доходов, но для команды вопрос стоял иначе: невозможно поддерживать бизнес страны-агрессора, когда твоя собственная страна страдает от войны. CEO Cityhost.ua Олег Ривтин комментирует это просто:

— Мы работаем для украинских и международных клиентов, которые разделяют ценности свободы и безопасности. Наша инфраструктура не может обслуживать тех, чьи налоги идут на финансирование агрессии.

Для многих пользователей именно эта позиция стала важным знаком того, что бизнес может быть не только о прибыли, но и об ответственности.

В 2022 году Cityhost начал кампанию, которая имела не только техническое, но и культурное измерение — дерусификацию доменов.

— Для нас это было не о маркетинге, а о гражданской позиции. Если Украина защищает свой язык и топонимику на международной арене, то и в доменных зонах это должно быть отражено, — объясняет CEO Cityhost.ua Олег Ривтин.

Кратко об инициативе: многие сайты до сих пор работают в доменных зонах с русифицированной транслитерацией украинских названий городов — например, kiev.ua или odessa.ua. В 2022 году Cityhost.ua выступил с призывом к коллегам-регистраторам поддержать дерусификацию украинского интернета.

Компания ввела льготные тарифы на регистрацию правильных украинских доменов, закрыла возможность покупать новые имена в устаревших зонах, упростила переход и запустила информационную кампанию. Инициатива оказалась успешной: если раньше украиноязычные зоны были доступны не для всех регионов, то теперь их перечень существенно расширен, а часть русифицированных доменов закрыта для новой регистрации.

Незаметные на первый взгляд, но важные изменения последних лет

За последние годы компания существенно обновила инфраструктуру. Среди крупнейших шагов — переход на скоростные NVMe-диски, запуск собственного файлового менеджера и чат-бота в Telegram, создание системы автоматической оплаты услуг, оптимизация большого количества процессов в системе и многое другое. Это те изменения, которые для клиента часто выглядят как “мелочи”, но на самом деле определяют скорость работы сайта, стабильность и безопасность бизнеса.

Несмотря на все технические инновации, в Cityhost всегда делали ставку на общение. Поддержка здесь общается с клиентами простым языком — это часто отмечают пользователи в отзывах.

— Нам важно не только решить проблему, но и объяснить так, чтобы клиент понял, ведь далеко не все наши пользователи являются профессиональными айтишниками. Интернет-технологии не должны быть слишком сложными, — говорят в компании.

Сегодня Cityhost.ua обслуживает десятки тысяч клиентов и управляет сотнями тысяч доменов. Среди них — личные блоги, общественные инициативы, крупные бизнесы и даже государственные проекты. Каждый из них — часть общей истории компании.

Впереди — новые вызовы. Искусственный интеллект, киберугрозы, глобальная конкуренция. Но и новые возможности: еще более быстрые серверы, новые инструменты для бизнеса, больше автоматизации.

— Наш принцип прост — мы растем вместе с клиентами. Если им нужно больше — мы это делаем, — говорят в Cityhost.

Фото: Cityhost.ua

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.