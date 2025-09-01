1 вересня 2025 року провайдер Cityhost.ua відзначає свій ювілей — 20 років на ринку хостингу та доменних послуг. За цей час в Україні з’явився масовий інтернет, виросли цілі покоління онлайн-бізнесу, а Cityhost перетворився на одного з ключових гравців у сфері реєстрації доменних імен, розміщення сайтів та інших інтернет-проєктів.

Сьогодні компанія святкує ювілей разом із користувачами — запустила подарункову акцію Мерч за мем та оголосила про знижки на хостинг, віртуальні сервери та популярні українські домени. Дізнатися більше про акції ви можете на сайті та на сторінках хостинг-провайдера у соцмережах.

У далекому 2005 році в Україні тільки-но з’являються перші онлайн-магазини, форуми збирають тисячі користувачів, а власний сайт ще звучить як щось майже екзотичне. Саме тоді починає свою діяльність Cityhost. Головна ідея була проста: створити зручний сервіс, що буде забезпечувати стабільну роботу інтернет-сайтів та інших онлайн-проєктів. Особливу увагу також приділили зручності в управлінні та якісній, людяній технічній підтримці.

Зараз дивляться

Згодом ринок ставав вимогливішим. Бізнесу вже не вистачало простого хостингу — потрібні були виділені сервери, VPS/VDS, сховища даних. Cityhost розширює лінійку, паралельно інвестуючи в автоматизацію.

Блокування російських клієнтів та дерусифікація доменів

У 2022 році команда Cityhost ухвалила принципове рішення — повністю заблокувати всі акаунти клієнтів із Росії. Для бізнесу це означало втрату частини доходів, але для команди питання стояло інакше: неможливо підтримувати бізнес країни-агресора, коли твоя власна країна потерпає від війни. CEO Cityhost.ua Олег Рівтін коментує це просто:

– Ми працюємо для українських і міжнародних клієнтів, які поділяють цінності свободи та безпеки. Наша інфраструктура не може обслуговувати тих, чиї податки йдуть на фінансування агресії.

Для багатьох користувачів саме ця позиція стала важливим знаком, що бізнес може бути не лише про прибуток, а й про відповідальність.

У 2022 році Cityhost започаткував кампанію, яка мала не лише технічний, а й культурний вимір — дерусифікацію доменів.

– Для нас це було не про маркетинг, а про громадянську позицію. Якщо Україна захищає свою мову й топоніміку на міжнародній арені, то й у доменних зонах це має бути відображено, – пояснює CEO Cityhost.ua Олег Рівтін.

Коротко про ініціативу: багато сайтів досі працюють у доменних зонах із русифікованою транслітерацією українських назв міст — на кшталт kiev.ua чи odessa.ua. У 2022 році Cityhost.ua виступив із закликом до колег-реєстраторів підтримати дерусифікацію українського інтернету.

Компанія запровадила пільгові тарифи на реєстрацію правильних українських доменів, закрила можливість купувати нові імена в застарілих зонах, спростила перехід і запустила інформаційну кампанію. Ініціатива виявилася успішною: якщо раніше україномовні зони були доступні не для всіх регіонів, то тепер їх перелік суттєво розширено, а частина русифікованих доменів закрита для нової реєстрації.

Непомітні на перший погляд, але важливі зміни останніх років

За останні роки компанія суттєво оновила інфраструктуру. Серед найбільших кроків — перехід на швидкісні NVMe-диски, запуск власного файлового менеджера та чат-бота в Telegram, створення системи автоматичної оплати послуг, оптимізація великої кількості процесів у системі та багато іншого. Це ті зміни, які для клієнта часто здаються “дрібницями”, але насправді визначають швидкість роботи сайту, стабільність і безпеку бізнесу.

Попри всі технічні інновації, у Cityhost завжди робили ставку на спілкування. Підтримка тут говорить із клієнтами простою мовою — це часто відзначають користувачі у відгуках.

– Нам важливо не лише розв’язати проблему, а й пояснити так, щоб клієнт зрозумів, адже далеко не всі наші користувачі є професійними айтівцями. Інтернет-технології не мають бути занадто складними, – кажуть у компанії.

Сьогодні Cityhost.ua обслуговує десятки тисяч клієнтів і керує сотнями тисяч доменів. Серед них — особисті блоги, громадські ініціативи, великі бізнеси й навіть державні проєкти. Кожен з них — частина спільної історії компанії.

Попереду — нові виклики. Штучний інтелект, кіберзагрози, глобальна конкуренція. Але й нові можливості: ще швидші сервери, нові інструменти для бізнесу, більше автоматизації.

– Наш принцип простий — ми ростемо разом із клієнтами. Якщо їм потрібно більше — ми це робимо, — кажуть у Cityhost.

Фото: Cityhost.ua

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.