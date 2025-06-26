Топ-5 облачных провайдеров Украины
Облачные технологии — важный элемент современной IT-инфраструктуры, особенно в условиях неопределенности.
В Украине сформировался рынок облачных провайдеров, которые соответствуют самым высоким международным стандартам, предлагают решения для компаний разного масштаба и обеспечивают непрерывность работы даже в условиях военного положения.
В этой статье мы собрали топ-5 крупнейших украинских облачных провайдеров. Важно: гиперскейлеры AWS, Microsoft Azure и Google Cloud не являются украинскими облачными провайдерами, а потому в рейтинг не вошли.
1 место — GigaCloud
GigaCloud — крупнейший украинский облачный провайдер. Имеет наибольший доход от облачных услуг среди украинских провайдеров. По результатам исследования агентства Molfar GigaCloud два года подряд признавали лидером украинского рынка.
Среди клиентов — более 1500 компаний по всей Украине и за ее пределами. Работает с предприятиями различных отраслей, от малого бизнеса до крупных корпораций, а также с государственным сектором. Имеет самую большую партнерскую сеть среди украинских облачных провайдеров.
Услуги
- публичные облака на базе VMware или OpenStack;
- частные облака на базе VMware, OpenStack и Microsoft Hyper-V;
- GPU Cloud для AI/ML вычислений на базе VMware и Nvidia;
- DRaaS на базе Veeam или VMware;
- BaaS на базе Veeam;
- VDI на базе Omnissa и Azure Virtual Desktop.
Дата-центры
GigaCloud размещает свое оборудование в пяти дата-центрах в Украине и ЕС, в трех зонах доступности (Киев, Львов и Варшава):
- GigaCenter, Киев;
- BeMobile, Киев;
- ЦОД во Львове;
- Atman, Варшава;
- Equinix, Варшава.
Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — GigaCenter.
Безопасность и комплаенс
Компания обеспечивает высокий уровень безопасности данных, что подтверждено сертификатами:
- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 27701;
- ISO/IEC 27017;
- ISO/IEC 27018;
- PCI DSS;
- CSA STAR;
- Premier tier VMware Cloud Service Provider;
- VMware Sovereign Cloud Provider.
GigaCloud соответствует GDPR и предоставляет своим клиентам SLA (Service Level Agreement) 99,95% с финансовой ответственностью.
2 место — De Novo
De Novo — украинский национальный провайдер облачных сервисов IaaS, PaaS и ЦОД. Позиционируется как эталонный провайдер облачной инфраструктуры VMware.
Среди клиентов провайдера — коммерческие и государственные компании. De Novo совместно с GigaCloud делит статус крупнейшего облачного провайдера Украины.
Услуги
- публичные облака на базе VMware;
- частные облака на базе VMware;
- Kubernetes как сервис в облаке;
- DRaaS;
- BaaS;
- решения для AI/ML на базе VMware и Nvidia;
- виртуальные рабочие столы.
Дата-центры
De Novo размещает оборудование в трех дата-центрах в Украине и Германии, в двух зонах доступности (Киев и Франкфурт):
- De Novo, Киев;
- Telehouse, Франкфурт;
- Equinix FR5, Франкфурт.
Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — De Novo.
Безопасность и комплаенс
Облачный провайдер сертифицировал свою облачную инфраструктуру по следующим международным стандартам:
- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 27701;
- ISO/IEC 27017;
- SO/IEC 27018;
- PCI DSS;
- SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;
- Kubernetes Certified Service Provider;
- Premier tier VMware Cloud Service Provider;
- VMware Sovereign Cloud Provider.
3 место — Дата-центр Парковый
Дата-центр Парковый — украинский дата-центр, который спроектировала и построила французская компания Schneider Electric в 2013 году.
Клиентами являются крупные государственные и частные компании. Это единственный дата-центр в Украине, который имеет Design Compliance сертификат.
Услуги
- облачная инфраструктура VMware или Microsoft Hyper-V;
- BaaS;
- CDI;
- DRaaS;
- DBaaS;
- PaaS.
Дата-центры
Парковый размещает оборудование в пяти дата-центрах:
- Парковый, Киев;
- Дата-центр во Львове;
- Дата-центр в Варшаве;
- Дата-центр в Вильнюсе;
- Дата-центр во Франкфурте.
Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — Парковый.
Безопасность и комплаенс
- ISO/IEC 9001;
- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 27701;
- SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;
- PSI DSS;
- Premier tier VMware Cloud Service Provider.
4 место — UCloud
UCloud — облачный провайдер, предлагающий клиентам инфраструктуру как сервис для решения задач любой сложности. Это относительно маленький провайдер, который по официальной отчетности имеет вдвое меньшую выручку, чем GigaCloud и De Novo.
Также UCloud не имеет статуса Premier tier VMware Cloud Service Provider, что очень критично для крупных проектов. Поэтому чаще всего его выбирают для бизнеса с малой или средней инфраструктурой.
Услуги
- публичное, частное и гибридное облако;
- PaaS;
- BaaS;
- DRaaS;
- удаленные рабочие столы SysElegance.
Дата-центры
Облачный провайдер UCloud размещает оборудование в пяти дата-центрах (Украина, Польша, Германия):
- BeMobile, Киев;
- Atman WAW-1, Варшава;
- Atman WAW-2, Варшава;
- Netia Datapark, Варшава;
- NewTelco, Франкфурт-на-Майне.
Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. При этом собственного дата-центра провайдер не имеет.
Безопасность и комплаенс
Облачный провайдер UCloud сертифицировал свою инфраструктуру в соответствии с международными сертификатами:
- ISO/IEC 9001;
- ISO/IEC 27001;
- ISO/IEC 27701.
5 место — Tucha
Tucha — один из первых облачных провайдеров Украины. Работает на рынке с 2012 года. Провайдер специализируется на хостинге малых и средних проектов и не имеет статуса Premier tier VMware Cloud Service Provider.
Услуги
Облачные сервисы и решения для размещения и хранения данных, которые предоставляет облачный провайдер Tucha:
- виртуальный сервер;
- хостинг сайтов и почты; хостинг сайтов и почты;
- удаленный офис;
- BaaS;
- сервис предоставления контейнерной инфраструктуры и автоматизации CI/CD;
- облачное хранилище.
Дата-центры
- дата-центр в Украине;
- дата-центр в Германии.
Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Провайдер не предоставляет информацию о наличии собственного дата-центра.
Безопасность и комплаенс
Информации о наличии у облачного провайдера Tucha ISO/IEC, PCI DSS или других международных сертификаций в открытых источниках не найдено.
Вывод
Итак, тройку лидеров облачных провайдеров украинского рынка представляют GigaCloud, De Novo и дата-центр Парковый.
Эти компании имеют необходимые сертификации и статусы VMware, что позволяет им строить решения для бизнеса с высокими требованиями к безопасности IT-инфраструктуры.
Кроме этого, эти три провайдера основали Digital Sovereignty Ukrainian Alliance (DSUA).
Альянс имеет целью обеспечение цифрового суверенитета Украины путем сосредоточения критической инфраструктуры и данных внутри страны, построения национальной технологической экосистемы, а также противодействия внешним технологическим угрозам.