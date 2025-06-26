Топ-5 облачных провайдеров Украины

Облачные технологии — важный элемент современной IT-инфраструктуры, особенно в условиях неопределенности.

В Украине сформировался рынок облачных провайдеров, которые соответствуют самым высоким международным стандартам, предлагают решения для компаний разного масштаба и обеспечивают непрерывность работы даже в условиях военного положения.

В этой статье мы собрали топ-5 крупнейших украинских облачных провайдеров. Важно: гиперскейлеры AWS, Microsoft Azure и Google Cloud не являются украинскими облачными провайдерами, а потому в рейтинг не вошли.

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1 место — GigaCloud

GigaCloud — крупнейший украинский облачный провайдер. Имеет наибольший доход от облачных услуг среди украинских провайдеров. По результатам исследования агентства Molfar GigaCloud два года подряд признавали лидером украинского рынка.

Среди клиентов — более 1500 компаний по всей Украине и за ее пределами. Работает с предприятиями различных отраслей, от малого бизнеса до крупных корпораций, а также с государственным сектором. Имеет самую большую партнерскую сеть среди украинских облачных провайдеров.

Услуги

публичные облака на базе VMware или OpenStack;

частные облака на базе VMware, OpenStack и Microsoft Hyper-V;

GPU Cloud для AI/ML вычислений на базе VMware и Nvidia;

DRaaS на базе Veeam или VMware;

BaaS на базе Veeam;

VDI на базе Omnissa и Azure Virtual Desktop.

Дата-центры

GigaCloud размещает свое оборудование в пяти дата-центрах в Украине и ЕС, в трех зонах доступности (Киев, Львов и Варшава):

GigaCenter, Киев;

BeMobile, Киев;

ЦОД во Львове;

Atman, Варшава;

Equinix, Варшава.

Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — GigaCenter.

Безопасность и комплаенс

Компания обеспечивает высокий уровень безопасности данных, что подтверждено сертификатами:

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

ISO/IEC 27017;

ISO/IEC 27018;

PCI DSS;

CSA STAR;

Premier tier VMware Cloud Service Provider;

VMware Sovereign Cloud Provider.

GigaCloud соответствует GDPR и предоставляет своим клиентам SLA (Service Level Agreement) 99,95% с финансовой ответственностью.

2 место — De Novo

De Novo — украинский национальный провайдер облачных сервисов IaaS, PaaS и ЦОД. Позиционируется как эталонный провайдер облачной инфраструктуры VMware.

Среди клиентов провайдера — коммерческие и государственные компании. De Novo совместно с GigaCloud делит статус крупнейшего облачного провайдера Украины.

Услуги

публичные облака на базе VMware;

частные облака на базе VMware;

Kubernetes как сервис в облаке;

DRaaS;

BaaS;

решения для AI/ML на базе VMware и Nvidia;

виртуальные рабочие столы.

Дата-центры

De Novo размещает оборудование в трех дата-центрах в Украине и Германии, в двух зонах доступности (Киев и Франкфурт):

De Novo, Киев;

Telehouse, Франкфурт;

Equinix FR5, Франкфурт.

Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — De Novo.

Безопасность и комплаенс

Облачный провайдер сертифицировал свою облачную инфраструктуру по следующим международным стандартам:

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

ISO/IEC 27017;

SO/IEC 27018;

PCI DSS;

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;

Kubernetes Certified Service Provider;

Premier tier VMware Cloud Service Provider;

VMware Sovereign Cloud Provider.

3 место — Дата-центр Парковый

Дата-центр Парковый — украинский дата-центр, который спроектировала и построила французская компания Schneider Electric в 2013 году.

Клиентами являются крупные государственные и частные компании. Это единственный дата-центр в Украине, который имеет Design Compliance сертификат.

Услуги

облачная инфраструктура VMware или Microsoft Hyper-V;

BaaS;

CDI;

DRaaS;

DBaaS;

PaaS.

Дата-центры

Парковый размещает оборудование в пяти дата-центрах:

Парковый, Киев;

Дата-центр во Львове;

Дата-центр в Варшаве;

Дата-центр в Вильнюсе;

Дата-центр во Франкфурте.

Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Имеет собственный дата-центр в Киеве — Парковый.

Безопасность и комплаенс

ISO/IEC 9001;

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701;

SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations;

PSI DSS;

Premier tier VMware Cloud Service Provider.

4 место — UCloud

UCloud — облачный провайдер, предлагающий клиентам инфраструктуру как сервис для решения задач любой сложности. Это относительно маленький провайдер, который по официальной отчетности имеет вдвое меньшую выручку, чем GigaCloud и De Novo.

Также UCloud не имеет статуса Premier tier VMware Cloud Service Provider, что очень критично для крупных проектов. Поэтому чаще всего его выбирают для бизнеса с малой или средней инфраструктурой.

Услуги

публичное, частное и гибридное облако;

PaaS;

BaaS;

DRaaS;

удаленные рабочие столы SysElegance.

Дата-центры

Облачный провайдер UCloud размещает оборудование в пяти дата-центрах (Украина, Польша, Германия):

BeMobile, Киев;

Atman WAW-1, Варшава;

Atman WAW-2, Варшава;

Netia Datapark, Варшава;

NewTelco, Франкфурт-на-Майне.

Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. При этом собственного дата-центра провайдер не имеет.

Безопасность и комплаенс

Облачный провайдер UCloud сертифицировал свою инфраструктуру в соответствии с международными сертификатами:

ISO/IEC 9001;

ISO/IEC 27001;

ISO/IEC 27701.

5 место — Tucha

Tucha — один из первых облачных провайдеров Украины. Работает на рынке с 2012 года. Провайдер специализируется на хостинге малых и средних проектов и не имеет статуса Premier tier VMware Cloud Service Provider.

Услуги

Облачные сервисы и решения для размещения и хранения данных, которые предоставляет облачный провайдер Tucha:

виртуальный сервер;

хостинг сайтов и почты; хостинг сайтов и почты;

удаленный офис;

BaaS;

сервис предоставления контейнерной инфраструктуры и автоматизации CI/CD;

облачное хранилище.

Дата-центры

дата-центр в Украине;

дата-центр в Германии.

Дата-центры соответствуют уровню надежности TIER III. Провайдер не предоставляет информацию о наличии собственного дата-центра.

Безопасность и комплаенс

Информации о наличии у облачного провайдера Tucha ISO/IEC, PCI DSS или других международных сертификаций в открытых источниках не найдено.

Вывод

Итак, тройку лидеров облачных провайдеров украинского рынка представляют GigaCloud, De Novo и дата-центр Парковый.

Эти компании имеют необходимые сертификации и статусы VMware, что позволяет им строить решения для бизнеса с высокими требованиями к безопасности IT-инфраструктуры.

Кроме этого, эти три провайдера основали Digital Sovereignty Ukrainian Alliance (DSUA).

Альянс имеет целью обеспечение цифрового суверенитета Украины путем сосредоточения критической инфраструктуры и данных внутри страны, построения национальной технологической экосистемы, а также противодействия внешним технологическим угрозам.

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