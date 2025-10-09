Во Флориде задержали 29-летнего Джонатана Риндеркнехта, которого обвиняют в умышленном поджоге, повлекшем масштабный пожар в звездном районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе.

В январе огонь унес жизни 12 человек и уничтожил более 6 тыс. домов. Разоблачить подозреваемого помогло изображение, сгенерированное в ChatGPT и найденное на его телефоне.

Как ChatGPT помог следователям

Следователи выяснили, что Риндеркнехт использовал ChatGPT для создания картинок и текстов, которые впоследствии стали частью доказательной базы.

На его телефоне обнаружили созданную в ChatGPT иллюстрацию города, охваченного огнем, а также ряд запросов к чат-боту, среди которых: “Я сжег Библию — и это было прекрасно. Я почувствовал облегчение” и “Виноват ли ты, если пожар начался из-за твоих сигарет?”.

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

⁰The complaint alleges that Rinderknecht’s started a fire in Pacific Palisades on New Year’s Day —… pic.twitter.com/UzrFa0Lmrz — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025

Еще в июле 2024 года мужчина попросил ИИ сгенерировать “дистопическую картину” – горящий лес и толпу, бегущую от огня.

– Посередине сотни тысяч бедных людей пытаются пройти через ворота с большим долларовым знаком, за которыми богачи наслаждаются жизнью и смотрят, как горит мир, – говорится в задании для чат-бота.

Правоохранители считают, что эти запросы могли отражать психологическое состояние подозреваемого перед преступлением. Они также обнаружили видео пожара, снятое самим Риндеркнехтом, и записи звонков в службу 911 в ночь возгорания – мужчина пытался представить это как попытку помочь, чтобы создать алиби.

Арест и судебный процесс

Джонатана Риндеркнехта арестовали во Флориде, куда он переехал сразу после трагедии. Ему предъявили обвинение в уничтожении имущества путем поджога. Прокуратура не исключает дальнейших обвинений – в частности, в убийстве.

– Мы надеемся, что арест принесет хотя бы частичку справедливости всем, кто пострадал от этой трагедии», — заявил и.о. федерального прокурора Билл Эссейли.

Подозреваемый уже предстал перед судом во Флориде, где пока не признал вины. Следующее слушание по залогу состоится в Орландо, а основной процесс — в Лос-Анджелесе.

Риндеркнехт ранее проживал в Пасифик Палисейдс, в квартале от места возгорания. По данным следствия, он поджег траву после завершения поездки в качестве водителя Uber в новогоднюю ночь. Один из пассажиров вспомнил, что мужчина казался раздраженным и злым.

Телефонные данные подтвердили его нахождение вблизи места возгорания, хотя он пытался это опровергнуть. Uber сообщила, что сотрудничала с федеральными агентами и сразу заблокировала его аккаунт после подозрений в причастности.

Пожар, потрясший Калифорнию

Пожар в Пасифик Палисейдс стал одним из самых масштабных в истории Лос-Анджелеса. Он уничтожил более 9 тыс. гектаров, нанеся ущерб на сумму около $150 млрд. Пламя бушевало более трех недель, охватив также районы Топанги и Малибу.

Среди разрушенных домов – поместья актеров Мела Гибсона, Джона Гудмана, Анны Фэрис, Энтони Хопкинса, Джеффа Бриджеса и светской знаменитости Пэрис Хилтон.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал арест “важным шагом к справедливости для тысяч пострадавших калифорнийцев” и подтвердил, что штат помогает в федеральном расследовании.

