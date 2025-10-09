У Флориді затримали 29-річного Джонатана Ріндеркнехта, якого звинувачують у навмисному підпалі, що спричинив масштабну пожежу в зірковому районі Пасифік Палісейдс у Лос-Анджелесі.

У січні вогонь забрав життя 12 людей і знищив понад 6 тис. будинків. Викрити підозрюваного допомогло зображення, згенероване у ChatGPT і знайдене на його телефоні.

Як ChatGPT допоміг слідчим

Слідчі з’ясували, що Ріндеркнехт використовував ChatGPT для створення картинок і текстів, які згодом стали частиною доказової бази.

На його телефоні виявили створену у ChatGPT ілюстрацію міста, охопленого вогнем, а також низку запитів до чат-бота, серед яких: “Я спалив Біблію – і це було чудово. Я відчув полегшення” та “Чи винен ти, якщо пожежа почалася через твої сигарети?”.

Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.

⁰The complaint alleges that Rinderknecht’s started a fire in Pacific Palisades on New Year’s Day –… pic.twitter.com/UzrFa0Lmrz — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025

Ще у липні 2024 року чоловік просив ШІ згенерувати “дистопічну картину” – ліс, що палає, і натовп, що тікає від вогню.

– Посередині сотні тисяч бідних людей намагаються пройти через ворота з великим доларовим знаком, за якими багатії насолоджуються життям і дивляться, як світ горить, – йдеться в завданні для чат-бота.

Правоохоронці вважають, що ці запити могли відображати психологічний стан підозрюваного перед злочином. Вони також виявили відео пожежі, зняті самим Ріндеркнехтом, і записи дзвінків до служби 911 у ніч займання – чоловік намагався подати це як спробу допомогти, аби створити алібі.

Арешт і судовий процес

Джонатана Ріндеркнехта заарештували у Флориді, куди він переїхав одразу після трагедії. Йому висунули звинувачення у знищенні майна шляхом підпалу. Прокуратура не виключає подальших звинувачень — зокрема у вбивстві.

– Ми сподіваємося, що арешт принесе бодай частку справедливості всім, хто постраждав від цієї трагедії, – заявив в.о. федерального прокурора Білл Ессейлі.

Підозрюваний уже постав перед судом у Флориді, де поки не визнав провини. Наступне слухання щодо застави відбудеться в Орландо, а основний процес – у Лос-Анджелесі.

Ріндеркнехт раніше мешкав у Пасифік Палісейдс, за квартал від місця займання. За даними слідства, він підпалив траву після завершення поїздки як водій Uber у новорічну ніч. Один із пасажирів згадав, що чоловік здавався роздратованим і злим.

Телефонні дані підтвердили його перебування поблизу місця займання, хоча він намагався це заперечити. Uber повідомила, що співпрацювала з федеральними агентами й одразу заблокувала його акаунт після підозр у причетності.

Пожежа, що сколихнула Каліфорнію

Пожежа у Пасифік Палісейдс стала однією з наймасштабніших в історії Лос-Анджелеса. Вона знищила понад 9 тис. гектарів, завдавши збитків на суму близько $150 млрд. Полум’я вирувало понад три тижні, охопивши також райони Топанги та Малібу.

Серед зруйнованих будинків – маєтки акторів Мела Гібсона, Джона Гудмана, Анни Феріс, Ентоні Гопкінса, Джеффа Бріджеса та світської знаменитості Періс Гілтон.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом назвав арешт “важливим кроком до справедливості для тисяч постраждалих каліфорнійців” та підтвердив, що штат допомагає у федеральному розслідуванні.

Джерело : BBC

