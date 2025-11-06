Трех китайских астронавтов заблокировало на орбите после того, как в космический корабль Shenzhou-20 врезался неизвестный объект.

Об этом сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Астронавты из КНР застряли в космосе

Астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе выполняют миссию на орбитальной станции Тяньгун (Небесный дворец) с апреля. Их аппарат должен был вернуться на Землю 5 ноября, но полет отменили из-за повреждения корпуса корабля после удара.

Сейчас смотрят

– Предполагаем, что пилотируемый космический корабль Shenzhou-20 подвергся удару от небольшого обломка на орбите. В настоящее время оценивается масштаб повреждений и потенциальные риски. Для обеспечения безопасности астронавтов и успешного завершения миссии принято решение отложить возвращение экипажа, – говорится в заявлении CMSA.

Поэтому пока команда остается на китайской космической станции. Инженеры на Земле проверяют корабль, чтобы определить, возможно ли провести ремонт непосредственно на орбите перед повторным входом в атмосферу. Продолжительность задержки пока не определена.

Миссии программы Shenzhou обычно длятся около шести месяцев – астронавтов доставляют на станцию для научных исследований, технического обслуживания, в частности, устранения последствий ударов космического мусора.

Угроза космического мусора

Инцидент с Shenzhou-20 вновь актуализировал проблему роста количества космического мусора, который вращается вокруг Земли со скоростью более 28 тыс. км/ч. Ученые предупреждают, что даже небольшие обломки представляют опасность для аппаратов и экипажей.

Астрофизик Иэн Уиттакер из Ноттингемского университета объяснил, что в настоящее время на орбите находится более 36 тыс. объектов, превышающих по размеру мобильный телефон, и это количество стремительно растет.

– Вероятность удара пока низкая, но с каждым годом растет. Любой обломок, который не сгорит в атмосфере, падает на Землю с большой скоростью, нагреваясь до очень высоких температур и представляя угрозу для жизни и имущества, – отметил ученый.

Напомним, что весной этого года на Землю вернулись астронавты NASA Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Их доставила капсула SpaceX после девятимесячного пребывания на МКС, где они застряли во время короткой тестовой миссии в июне 2024 года.

Их возвращение пришлось отложить из-за неисправности космического корабля Starliner компании Boeing, который изначально должен был доставить экипаж обратно на Землю.

Источник : Mirror

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.