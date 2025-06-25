После перерыва в 41 год: Индия снова отправила человека в космос

Индия впервые за 41 год отправила человека в космический полет. Из центра Кеннеди в США стартовала международная миссия Ax-4, в состав которой вошел военный пилот Шубханшу Шукла.

Он стал вторым индийским астронавтом и первым, кто посетит Международную космическую станцию.

Индия отправила в космос своего второго астронавта

39-летний Шукла пилотирует корабль Crew Dragon, который вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX. Его участие профинансировала Индия. По данным СМИ, подготовка и место в экипаже обошлись государству в около 5 млрд рупий ($59 млн долларов).

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В составе экипажа на орбиту отправились командир миссии Пегги Уитсон из США, а также представители Польши и Венгрии — Славош Ужнанский-Вишневский и Тибор Капу. Стыковка с МКС ожидается примерно через сутки.

Сколько продлится миссия Ax-4

Полет организовала частная компания Axiom Space в партнерстве с NASA, ISRO, ESA и SpaceX. Миссия продлится две недели. Экипаж проведет на станции 60 научных экспериментов.

Индийский астронавт, в частности, будет исследовать влияние микрогравитации на семена шести сельскохозяйственных культур, выращивать микроводоросли, проверять устойчивость тихоходок, а также изучать мышечную атрофию и влияние цифровых экранов в невесомости.

Также Шукла должен провести включение со школьниками и, вероятно, пообщаться с премьер-министром Нарендрой Моди, который уже назвал астронавта “носителем мечтаний 1,4 млрд индийцев”.

Опыт Ax-4 станет фундаментом для первого национального полета в 2027 году, планов построить собственную орбитальную станцию к 2035-му и отправить представителя Индии на Луну в 2040 году.

Источник : BBC

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