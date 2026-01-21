Астрономы из Института Макса Планка в Германии сделали открытие, которое переворачивает представления о пространстве вокруг Солнечной системы.

Проанализировав данные рентгеновского телескопа eRosita, ученые пришли к выводу: мы живем внутри огромного горячего “пузыря”, из которого тянется загадочный космический туннель.

Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Что известно о межзвездном туннеле

Солнечная система расположена внутри так называемого локального горячего пузыря – области космоса, заполненной разогретым газом. Ученые считают, что он образовался миллионы лет назад после серии взрывов сверхновых звезд.

Эти взрывы вытолкнули газ и пыль из окружающего пространства, оставив после себя горячую полость, внутри которой сейчас находится Солнечная система.

Новые данные показали, что этот горячий пузырь не изолирован. В одном направлении от нее тянется вытянутая структура из горячего газа – своеобразный межзвездный туннель.

Он простирается в направлении созвездия Центавра и, вероятно, соединяет локальный пузырь с другими активными регионами Млечного Пути.

Как удалось сделать открытие

Получить новые данные удалось благодаря тому, что телескоп eRosita фиксирует рентгеновское излучение горячего газа, которое ранее было невозможно детально отобразить.

Так выяснилось, что пространство вокруг Солнечной системы не является однородным и пустым. Вместо этого оно состоит из больших горячих областей и структур, сформированных взрывами звезд.

Это помогает ученым лучше понять строение нашей Галактики и процессы, которые происходили в ней в далеком прошлом.

