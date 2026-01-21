Астрономи з Інституту Макса Планка, що у Німеччині, зробили відкриття, яке перевертає уявлення про простір навколо Сонячної системи.

Проаналізувавши дані рентгенівського телескопа eRosita, науковці дійшли висновку: ми живемо всередині величезної гарячої “бульбашки”, з якої тягнеться загадковий космічний тунель.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Astronomy & Astrophysics.

Що відомо про міжзоряний тунель

Сонячна система розташована всередині так званої локальної гарячої бульбашки – області космосу, заповненої розігрітим газом. Вчені вважають, що вона утворилася мільйони років тому після серії вибухів наднових зірок.

Ці вибухи виштовхнули газ і пил із навколишнього простору, залишивши після себе гарячу порожнину, всередині якої нині перебуває Сонячна система.

Нові дані показали, що ця гаряча бульбашка не ізольована. В одному напрямку з неї тягнеться витягнута структура з гарячого газу – своєрідний міжзоряний тунель.

Він простягається у напрямку сузір’я Центавра і, ймовірно, з’єднує локальну бульбашку з іншими активними регіонами Чумацького Шляху.

Як вдалося зробити відкриття

Отримати нові дані вдалося завдяки тому, що телескоп eRosita фіксує рентгенівське випромінювання гарячого газу, яке раніше було неможливо детально відобразити.

Так зʼясувалося, що простір навколо Сонячної системи не є однорідним і порожнім. Натомість він складається з великих гарячих областей і структур, сформованих вибухами зірок.

Це допомагає вченим краще зрозуміти будову нашої Галактики та процеси, які відбувалися в ній у далекому минулому.

